Eclipse solar: veja fotos do fenômeno pelo mundo

Um eclipse solar ocorre no Ceará e em algumas partes do Mundo, neste sábado (14). No Ceará, o fenômeno ocorre após seis anos. O astro será mais uma vez encoberto pela lua e, em algumas cidades da região do Cariri, apresentará um anel de luz em seu entorno.

O último eclipse solar anular visto no Estado foi em 2017. O próximo deve ocorreu somente em 2067.

Tomando Fortaleza como referência, o fenômeno iniciou às 15h23. O ápice ocorreu às 16h42 quando a lua escondeu 83% do Sol. Neste dia, o sol irá se pôr às 17h25.

Nos Estados Unidos, o "caminho da anularidade" mais chamativo atravessará um punhado de grandes cidades e poderá ser observado em oito estados, como Califórnia, Nevada, Utah, Arizona, Colorado e Novo México.

Será visível a partir das 9h15 locais (13h15 em Brasília) no estado do Oregon e cruzará o céu dos Estados Unidos até aparecer por volta das 11h50 locais (13h50 em Brasília) sobre o sul do Texas.

Fases parciais do eclipse devem durar uma ou duas horas, antes e depois.

O fenômeno ficará visível por entre 30 segundos e cinco minutos, em função do lugar de observação. Não obstante, a Nasa pede que as pessoas tomem medidas preventivas e utilizem lentes de visão solar, nunca lentes de sol regulares, para preservar sua visão.

Veja fotos do fenômeno

Legenda: Em Fortaleza, no Ceará, população aguarda o eclipse no Planetário Rubens de Azevedo Foto: Fabiane de Paula

Legenda: População aguarda o Eclipse solar no Parque Capitol Reef National, em Utah, nos Estados Unidos Foto: George Frey/AFP

Legenda: Em Kerrville, Texas, a lua começa a substituir o sol Foto: Brandon Bell/AFP

Legenda: Eclipse solar em Tijuana, no México Foto: GUILLERMO ARIAS / AFP

Legenda: A lua sobreposta ao sol em Albuquerque, no Novo México, nos Estados Unidos Foto: Patrick T. Fallon/AFP