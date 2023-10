Eclipse solar: saiba como ver e horário do fenômeno que acontece próximo sábado (14)

Um eclipse solar poderá ser visto no Ceará após seis anos. No próximo sábado, dia 14 de outubro de 2023, o astro será mais uma vez encoberto pela lua e, em algumas cidades da região do Cariri, apresentará um anel de luz em seu entorno.

O último eclipse solar anular visto no Estado foi em 2017. O próximo deve demorar: só em 2067.

Tomando Fortaleza como referência, o fenômeno iniciará às 15h23. O ápice será às 16h42 quando a lua esconder 83% do Sol. Neste dia, o sol irá se pôr às 17h25.

Ednardo Rodrigues, doutor e professor de Astronomia e colunista do Diário do Nordeste, não recomenda o uso de nada improvisado para ver o eclipse: nem filme fotográfico, chapa de raio X ou rótulos de garrafa de refrigerante.

Onde assistir ao eclipse?

Fora do Cariri e na maior parte do Brasil, o eclipse só será visto de forma parcial.

O Observatório Nacional, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, vai transmitir o fenômeno pelo canal no YouTube durante toda o processo, mesmo em outros países, a partir das 11h30.

A formação do anel de luz ao redor da Lua será visível em dez países: Estados Unidos, México, Belize, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Colômbia e Brasil.

No Brasil, as primeiras cidades a verem o eclipse estão no Amazonas, onde terá ponto máximo às 15h11. Apenas duas capitais poderão presenciar o anel: Natal, no Rio Grande do Norte, pode conferir o fenômeno às 15h45; em João Pessoa, na Paraíba, às 15h46.

Já em São Paulo, o eclipse deve começar às 15h40 e ter seu auge somente às 16h49.

Como ver o eclipse solar com segurança?

Eclipses solares acontecem quando o Sol ainda está iluminando a Terra e, por isso, a falta de equipamentos para proteção dos olhos pode até cegar.

Mesmo óculos de sol não protegem completamente os olhos dos raios solares. Entre as formas principais de observar o fenômeno em segurança, estão o telescópio com filtro adequado e óculos especiais para eclipse solar.

Em Fortaleza, na tarde de sábado, o Planetário Rubens de Azevedo distribuirá gratuitamente mil óculos especiais para quem quiser acompanhar o fenômeno.