Moradora do condomínio em Vinhedo, SP, fala sobre queda de avião: 'Era só rezar'

Uma moradora do condomínio em Vinhedo (SP), onde caiu um avião da Voepass na tarde desta sexta-feira (9), registrou o momento em que a aeronave caiu na divisa entre o terreno da casa dela e do vizinho. O acidente deixou 61 mortos.

"Meu Deus do céu, caiu um avião no terreno do meu vizinho", disse a mulher no vídeo que circula nas redes sociais. Ela foi identificada em uma entrevista à Band como Nathalie Cicari e falou sobre o desespero da cena.

A mulher estava almoçando quando ouviu um barulho "muito alto". "Antes da queda, eu ouvi um barulho muito alto, provavelmente alguma coisa relacionada ao avião, e aí, quando eu fui na varanda e eu olhei para o céu, ele tava caindo, rodopiando", disse.

A moradora chegou a pensar que a aeronave iria atingir sua casa. "Não tinha tempo nem suficiente pra sair de casa. Era só tempo suficiente para rezar", declarou.

Nathalie ainda explicou que o vídeo gravado por ela e que viralizou nas redes sociais foi filmado com o intuito de mostrar o acontecido à sua mãe, que também reside na mesma casa. Em seguida, ela compartilhou no grupo da família e o vídeo acabou sendo compartilhado em outras plataformas.

Qual era o destino do avião que caiu em Vinhedo

O avião da Voepass Linhas Aéreas caiu na tarde desta sexta-feira (9) na região do bairro Capela, em Vinhedo, no Interior de São Paulo, dentro de um condomínio de casas.

O voo saiu às 11h58 de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo. A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que a aeronave sumiu do radar às 13h22.

"O voo ocorreu dentro da normalidade até as 13h20. No entanto, a partir das 13h21 a aeronave não respondeu às chamadas do Controle de Aproximação de São Paulo, bem como não declarou emergência ou reportou estar sob condições meteorológicas adversas. A perda do contato radar ocorreu às 13h22. O Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) informa, ainda, que o SALVAERO foi acionado às 13h26 e encontrou a aeronave acidentada dentro de um condomínio", diz o texto.

Como era o modelo da aeronave

A aeronave envolvida no acidente é uma ATR-72-500. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o modelo é turboélice. O avião é fabricado pela ATR, com sede na França, considerada uma das maiores fabricantes de aviação do mundo.

Qual a capacidade do avião ATR-72

O avião modelo ATR-72-500 tem capacidade para 74 pessoas. A aeronave envolvida no acidente tinha 58 passageiros e quatro tripulantes a bordo. Não há sobreviventes, segundo a Prefeitura de Vinhedo (SP).