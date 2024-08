Daniela Arbex filmou pessoas passando mal de calor em avião da Voepass um dia antes do acidente

A escritora e jornalista Daniela Arbex, autora do best-seller 'Holocausto brasileiro', relatou que estava no mesmo avião da Voepass, que caiu no início da tarde desta sexta-feira (9), em Vinhedo (SP), um dia antes do acidente. Por meio de uma publicação no Instagram, Daniela publicou um vídeo que gravou dos passageiros passando mal de calor na aeronave.

"Gente, soube agora que o avião que caiu é o que eu estava ontem e filmei as pessoas passando mal. Tô chocada!", disse a escritora, que estava no voo que saiu de Ribeirão Preto em direção a Guarulhos na última quinta-feira (8).

Segundo o relato da autora, o avião estava sem ar-condicionado e os passageiros chegaram a questionar o problema para a comissária de voo.

"Gente, por incrível que pareça, ontem eu voei pela terceira vez em um avião da Voepass. Filmei as pessoas passando mal durante o voo por causa do calor que fazia dentro da aeronave sem ar condicionado. Foi terrível", iniciou a jornalista.

Segundo ela, um passageiro chegou a tirar a camisa e outro sentiu muita dor de cabeça. "As pessoas se abanavam procurando ar. Eu estava no voo que saiu de Ribeirão Preto em direção a Guarulhos. Fiquei muito indignada, porque pela terceira vez a aeronave da companhia apresentava problemas tanto no trecho de SP quanto no da conexão pra Minas. Eu e outros passageiros questionamos a aeromoça. A resposta foi de que o "ar não funcionava em solo, só no ar", o que não aconteceu. Da vez anterior, a desculpa é que o ar precisava de manutenção", descreveu Daniela.

"Ainda não sabemos o que motivou a queda de um modelo idêntico ao que voei ontem. Mas como uma aeronave opera nessas condições? Em outro evento que participei, no Paraná, pedi ao contratante para comprar outro voo, porque não queria ir nessa aeronave. O contratante atendeu ao meu pedido", continuou a escritora.

Daniela Arbex ainda prestou condolências aos familiares e amigos das vítimas do grave acidente com o avião da Voepass.

"Lamento profundamente pelas vidas perdidas hoje e percebo que corremos um risco real. SOUBE AGORA QUE O AVIÃO QUE CAIU É O QUE EU ESTAVA ONTEM. MEU DEUS! Estou profundamente impactada com essa tragédia", finalizou.