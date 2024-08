Ex-professor morto em acidente da Voepass viajou para conhecer neto de dois meses

Uma das 62 vítimas do acidente de avião da Voepass Linhas Aéreas, José Roberto Leonel Ferreira havia se aposentado há três meses como professor universitário e viajava para conhecer o neto de dois meses.

O médico havia sido professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), que lançou nota lamentando a morte de José Roberto e outras sete vítimas ligadas à instituição.

José Roberto, conforme as informações da Universidade, trabalhou desde 2000 na residência médica do hospital da instituição, além de ter sido proprietário de uma clínica de radiologia no município de Cascavel.

Entre as outras vítimas, há mais professores, egressas da Universidade e também médicas com atuação no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP)

Foi em Cascavel que o aposentado embarcou no avião, com previsão de desembarque no Aeroporto de Guarulhos (SP). A queda da aeronave ocorreu em Vinhedo, interior de São Paulo.