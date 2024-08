Após acidente, VoePass cancela voos entre Juazeiro do Norte e Fortaleza

A VoePass cancelou dois voos da rota Juazeiro do Norte-Fortaleza, confirmou a Aena, responsável pela administração do terminal caririense. O cancelamento ocorreu no dia em que um acidente envolvendo a companhia deixou 62 mortos em São Paulo.

"Ontem, da VoePass, houve dois voos cancelados na rota Juazeiro do Norte - Fortaleza: 2356 e 2357, respectivamente chegada e saída", disse a Aena. "Os motivos do cancelamento podem ser informados pela companhia aérea", completou a administradora, em nota.

A reportagem procurou a VoePass para saber se os cancelamentos têm alguma relação com o acidente em São Paulo. A companhia informou apenas "que os atrasos apresentados em sua programação no dia de ontem e hoje ocorreram em decorrência de reorganização da malha por contingenciamento".

Conforme o site da companhia aérea, o voo 2356 faz a rota Fortaleza-Juazeiro do Norte, saindo da Capital cearense às 17h45 e chegando a Fortaleza às 19h. Já o voo 2357 faz o caminho inverso, saindo de Juazeiro do Norte às 19h30 e chegando a Fortaleza às 20h45.

O modelo de avião utilizado na rota entre Fortaleza e Juazeiro do Norte é o ATR-72-500, o mesmo que caiu em Vinhedo (SP). Esse modelo, com capacidade para 70 pessoas, também é usado pela companhia nas rotas Fortaleza-Campina Grande e Fortaleza-Mossoró, conforme o colunista Igor Pires.

O modelo ATR-42, para aproximadamente 40 passageiros, também é bastante usado para os voos da companhia entre Fortaleza e Juazeiro do Norte.

Acidente em Vinhedo (SP)

Um acidente envolvendo o avião da Vopass em Vinhedo (SP) deixou 62 pessoas mortas na tarde da última sexta-feira (9). O voo saiu às 11h46 de Cascavel (PR) com destino ao aeroporto de Guarulhos (SP). Quatro cearenses estão entre os mortos.