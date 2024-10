TAP, Air France e Latam são as companhias mais caras para viajar entre Nordeste e Europa

As companhias aéreas TAP Air Portugal, Air France e Latam têm as três maiores tarifas aéreas médias de voos de cidades do Nordeste e a Europa.

Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que informam ainda que outras três companhias (Air Europa, Azul e Air China) possuem as menores tarifas médias entre cidades nordestinas e a Europa.

Entre dezembro de 2022 e julho de 2024, a média de tarifa da TAP é superior a US$ 1,5 mil (R$ 8.164,20) na cotação de R$ 5,44 em 2 de outubro deste ano.

Já a média da Latam e Air France são, respectivamente, US$ 1.069,40 (R$ 5.820,53) e US$ 1.070,43 (R$ 5.826,14).

Segundo a Anac, “a metodologia atual de registro dos dados de tarifas considera a origem e o destino do passageiro constantes no bilhete de passagem, independentemente de escalas e conexões. Além disso, se trata do valor pago pelo passageiro em um único sentido da viagem, ida ou volta”.

Com a orientação da Anac, fica claro perceber que uma passagem apenas de ida com a TAP, Latam ou Air France custa em média US$ 1.090 (Nordeste para Europa), praticamente R$ 6 mil.

A tarifa média entre Nordeste e Europa, trechos entre 2 horas e 2 horas e 40minutos mais curtos em relação aos voos entre Sudeste e Europa, são apenas 11% mais baratos.

Isso acaba acarretando toda um sistema de precificação que condiciona o nordestino a tomar seus voos no Sudeste, sobretudo em Guarulhos, totalmente ao contrário do que um sistema logístico coerente deveria priorizar: aproveitar a localização privilegiada do Nordeste para distribuir passageiros diretamente à Europa.

Já contamos inclusive que, por conta disso, apenas 4 em cada 10 turistas estrangeiros chegam ao Nordeste através de voos diretos.

Isso aconteceria porque o Nordeste não teria mercado consumidor relevante para atrair mais voos internacionais, daí a ultra-concentração em São Paulo? O que acontece na verdade?

Comparação de tarifas com o Sudeste

No caso da companhia mais cara, a TAP, opera 38 frequências semanais entre Fortaleza, Natal, Recife, Maceió e Salvador até Lisboa. Já entre sudeste e Lisboa são apenas 7 a mais, totalizando 45 frequências: Guarulhos, Galeão-RJ, Confins-MG a Lisboa e cidade do Porto. Logo, o Nordeste possui uma demanda bastante relevante.

Por outro lado, a TAP cobra apenas 7,8% mais caro, entre seus voos Sudeste-Europa comparados com seus voos Nordeste-Europa.

A precificação judia do mercado nordestino, levando mais passageiros a buscarem trocar mais tempo (inútil) de viagem por passagens minimamente mais econômicas.

Ao mesmo tempo, a precificação, injusta, acaba por segurar o ímpeto do consumidor nordestino, que buscará outras opções de viagens, que não a Europa.

Assim, temos menos voos que realmente poderíamos receber.

É interessante verificar, como já analisamos, que, em todos os momentos, viajar com a TAP entre o Nordeste e a Europa é mais caro, em média, que a tarifa média de viagem entre o Sudeste e a Europa, quando os trechos chegam a ser 40% mais longos.

A TAP opera em mais da metade das capitais nordestinas (Fortaleza, Natal, Recife, Maceió e Salvador) para Lisboa. Os trechos mais breves possíveis, todos sendo realizados entre 7h e 8h de viagem.

Já entre o Sudeste e Lisboa, a viagem dura em média 9h e 10h. Dessa forma, a companhia opera com menos custos associados e vantagens competitivas, mas cobra a maior tarifa ao cliente, resultado da falta de concorrência efetiva na região.

O que dizem as companhias?

Pedimos comentários a TAP sobre os números, mas até a publicação da reportagem, não obtivemos resposta.

Já com a Latam, que passou a ser a 2ª companhia com a maior tarifa a partir de 2024, mas não possui voos diretos entre Nordeste e Europa, as tarifas passam por levar os passageiros do Nordeste até a Europa ao Sudeste, “descendo” por volta de 2h a 3h até o Aeroporto de Guarulhos e subindo de volta a mesma quantidade para, aí sim, iniciarem o trajeto até a Europa.

Daí, o passageiro egresso do Nordeste chega a dobrar o tempo de viagem quando comparado a um voo direto e paga caro por isso: paga 78,5% da tarifa Latam saindo do Sudeste.

“A LATAM Airlines Brasil informa que a precificação do setor aéreo é dinâmica em todo o mundo, de acordo com a demanda e considera diversos fatores para oferecer aos clientes o produto mais adequado, tais como antecedência da compra, preço do combustível, sazonalidade, origem e destino do voo. A LATAM recomenda ao cliente programar as suas viagens e adquirir as suas passagens com antecedência para encontrar os preços mais atrativos. A companhia ainda ressalta que realiza diversas promoções ao longo do ano, que são divulgadas oportunamente. Os clientes podem acompanhar as promoções da companhia nas suas redes sociais oficiais”.

A companhia aérea tem uma chance de melhorar ainda o nível de preços e os serviços entre Europa e Nordeste, dado que espera contar com o Airbus 321 XLR entre Lisboa e Fortaleza nos próximos anos.

Já a Air France, que teve a 2ª maior tarifa entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, é a única que opera abaixo da média de tarifas entre Sudeste e Europa.

Essa tendência de preços mais baixos em passagens da Air France pode aumentar agora a partir de outubro, já que a companhia iniciará os voos entre Salvador e Paris, 5ª base da companhia no Brasil.

Segundo a Air France, “os preços dos bilhetes aéreos dependem da capacidade e da demanda. Eles também são impactados pelos custos de combustível e impostos”.

Ainda, segundo informações da imprensa, outra companhia que planejaria reestabelecer ligações entre Nordeste e Europa seria a espanhola Iberia. Na região, a aérea deverá utilizar os recém-recebidos Airbus 321 XLR, aeronaves.

Segundo fontes consultadas pela Coluna, haveria 4 cidades naturalmente candidatas a receberem as operações: Natal, Fortaleza, Recife e Salvador. Fortaleza e Recife inclusive já receberam a Iberia no início da década de 2010.

Subvenções econômicas

Para ampliar a dimensão dos preços praticados por algumas dessas companhias, importante mencionar que algumas delas possuem subvenções econômicas milionárias em estados nordestinos.

Essa subvenção é muito clara nas operações da Latam e Air France em Fortaleza, remetendo a valores que podem chegar a R$ 20 milhões por ano, dado que possuem ou conseguiram resguardar características de hub aéreo.

A Bahia se encaminha para valores semelhantes de subvenção com a Air France. O estado também aprovou legislação que garantia esses mesmos valores milionários para “apoiar as operações”.

É possível que haja algo nesses termos também para a Air Europa espanhola que atua em Salvador, dado que a aérea foi parceira da Gol para fins de montagem de um hub na cidade.

Interessante que, como normalmente vemos, todas as operações internacionais no Nordeste são extremamente saudáveis em termos de ocupação, sugerindo não haver necessidade de grandes apoios para que a operação ocorra. Mesmo assim, as companhias conseguem se fazer necessitadas de valores estatais.

Com o Governo do Ceará, conseguimos informações que “a TAP atualmente não possui subvenção financeira com o estado do Ceará”.

A companhia também afirmou em nota que "não se vale de nenhuma subvenção para operar no Brasil".

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

