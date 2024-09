Ceará tem 2 aeroportos regionais entre os 10 mais movimentados do Nordeste; veja ranking

O Ceará tem dois aeroportos regionais entre os 10 terminais mais movimentados do Nordeste em agosto deste ano.

Os aeroportos de Juazeiro do Norte e Cruz (Jericoacoara) foram destaque no mês passado. Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A lista é encabeçada por dois aeroportos de cidades baianas, Porto Seguro e Ilhéus. Em seguida aparece Juazeiro do Norte que, como dissemos, voltou a estar entre os três terminais mais movimentados no mês de agosto.

Em 4º lugar, aparece o aeroporto de Petrolina. A cidade que, ainda no acumulado de 2024, é o 3º aeroporto mais movimentado do interior nordestino.

Movimentação dos 30 aeroportos

Os 30 aeroportos regionais, que possuem voos comerciais, movimentaram 3.910.974 passageiros entre janeiro e agosto de 2024, crescimento de 9,8% sobre o mesmo período de 2023.

Parte relevante desse incremento é decorrência do crescimento de voos em Campina Grande (PB) e Mossoró (RN) com a instalação do mini-hub azul na cidade paraibana em 2023 e da chegada da Voepass nas duas cidades.

Esses dois implementos estão suspensos, seja porque a Azul reduziu muito os voos em Campina, seja porque a Voepass cancelou rotas no Nordeste após o acidente de agosto.

Campina Grande perde movimentação

Campina Grande decresceu 33% em movimentação segundo informações da concessionária Aena.

O aeroporto da cidade sofre com redução relevante das operações da Azul Linhas Aéreas. Segundo fontes que acompanharam negociações com o Estado da Paraíba, a Azul destacou que o preço das passagens precisava “ser menor” para encher os aviões.

Lembro que a Azul instalou o que chamou de mini-hub em Campina Grande, responsável por impulsionar fortemente as ocupações da cidade do Planalto da Borborema.

Mesmo assim, as ocupações dos últimos meses em Campina Grande estiveram abaixo de 70%, número fraco para a aviação comercial nacional.

Ainda, entre janeiro e julho de 2024, a média de decolagens mensais partindo de Campina Grande foi de 158, com um pico de 208 em julho, alta estação.

Pois bem, em agosto passado, foram apenas 90 decolagens, remontando para quantidades historicamente baixas, como no fim da década de 2010. A queda em relação a agosto é de fortes 57%.

Fortaleza, por exemplo, parou de receber ligações da Azul para Campina Grande. Piorando o cenário, o trecho que estava previsto para retornar em dezembro, saiu dos registros da Anac. Assim, não há previsão de retorno para a rota.

Por outro lado, há previsão de incremento das ligações entre Fortaleza e Juazeiro do Norte de uma saída diária para duas a partir de fevereiro de 2025.

Mossoró perde passageiros sem a Voepass

Mossoró também foi outra cidade afetada com um mês de agosto ruim. Após uma média de 6.858 passageiros movimentados por mês entre janeiro e julho, o número caiu em agosto para 4.258, redução de 38%.

A cidade foi bastante afetada pelo cancelamento dos voos da após o acidente da Voepass em 9 de agosto. Da média de 32 decolagens por mês, em agosto foram apenas 8, motivo da queda em passageiros. Não há previsão de retorno da Voepass ao município.

Para os próximos meses, previsão de mais redução: a Azul deverá reduzir a frequência dos voos entre Mossoró e Recife de diária em setembro para apenas 17 partidas em outubro e novembro, ou seja, 5 frequências por semana.

A previsão é que o voo volte a diário apenas em dezembro e mantenha-se assim em 2025.

Infelizmente, a previsão que fizemos de um grande 2024 para os voos comerciais no interior do Nordeste, não se confirmará de forma mais ampla e, por motivos de certa forma alheios ao mercado local ou não. Campina Grande e Mossoró serão os maiores exemplos.

Há destaque negativo para aviação a regional do Ceará?

Se não podemos chamar de negativo, o aeroporto de Cruz cresceu muito pouco entre 2023 e 2024.

De janeiro a agosto foram 139.768 passageiros, apenas 1.500 passageiros a mais que 2023 (138.235).

Aracati, hoje tem 0 voos comerciais. Os aeroportos de Sobral, São Benedito, Crateús, Iguatu e Aracati continuam na lanterna entre os 30 aeroportos do interior nordestino com voos comerciais.

Sobral, pelo menos, deixou de ser o último da lista, justamente porque seria a região com mais potencial em receber passageiros comerciais. Ainda assim, recebe apenas 27 passageiros num mês todo, de 91 assentos totais.

Para outubro, há previsão de incremento dos voos da Azul Conecta nos aeroportos acima, e mudança para dias realmente coerentes com passageiros em trabalho: voos às segundas, quartas e sextas-feiras, chance interessante para provocar uma maior busca pelos voos.

