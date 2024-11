Tempestade elétrica no oceano obriga aeronave da TAP a desviar para Fortaleza

Uma tempestade elétrica no Oceano Atlântico, ocasionada pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), fez um Airbus 330-200 da TAP Air Portugal desviar a rota para Fortaleza para fins de reabastecimento. O voo seguia de Lisboa e Salvador (TP29). A informação foi confirmada à coluna pela concessionária do aeroporto de Fortaleza, a Fraport.

O pouso na capital cearense ocorreu nesse domingo (10) por volta das 21h50, quando ainda faltaria mais de 1 hora para pouso em Salvador.

O reabastecimento pode estar ligado com mau tempo sobre o Oceano Atlântico, que provocou desvios da aeronave para o sentido oeste por praticamente uma hora, algo que pode comprometer as reservas legais de combustível que toda aeronave deve possuir.

Legenda: Desvio de aeronave da TAP motivado por mau tempo sobre o oceano atlântico Foto: Fonte: Flightradar24

Como o tempo em Salvador na hora do pouso era bom, somos levados a crer que apenas o desvio sobre o oceano pode ter levado a aeronave a desviar para reabastecer em Fortaleza. Ou, no máximo, poderia haver alguma chance de desvios meteorológicos no norte da Bahia, explicando ainda mais a cautela dos pilotos para fins de reabastecimento.

Legenda: O mau tempo com atividade elétrica sobre o oceano pode ser conferido no aplicativo Windy Foto: Reprodução

Com menos de uma hora de solo, porém, a aeronave foi reabastecida e seguiu voo para Salvador, partindo por volta das 22h45. O pouso ocorreu sem mais complicações, por volta de 0h10 da segunda (11).

Foto: FLIGHTRADAR24

O tempo de voo total foi a superior 9 horas e meia, ao invés do voo de 8 horas e 10 minutos, em média. Interessante pensar que Salvador poderia ter um aeroporto natural para alternativa em Maceió, afastado menos de 40 minutos de voo. Isso talvez porque em Fortaleza, não precisaria fazer desvios adicionais, dado que o voo naturalmente passa muito próximo à capital cearense.

Lembramos que a aeronave possui alarmes que indicam que o voo pode chegar a ocorrer com baixas quantidades de combustível, o que é um fator adicional de segurança para as tripulações. Os alarmes podem indicar a necessidade de pouso antes da chegada ao destino, justamente para a segurança maior do voo.

Risco de regulamentação

Perguntamos à TAP se a tripulação que conduzia o voo era de tripulação simples (piloto e co-piloto), mas não recebemos confirmação para a pergunta.

Se fosse utilizada apenas tripulação simples, e houvesse maiores postergações, o tempo total de voo poderia impedir a continuação deste sem troca de tripulação, a chamada regulamentação da tripulação.

No Brasil, conforme já explicamos, o tempo máximo de jornada total para tripulações simples é de 8 horas de voo, aviação comercial regular (RBAC 121, Regulamento Brasileiro de Aviação Civil).

Como o tempo total de voo Lisboa-Salvador passou bastante das 8 horas de voo totais com o reabastecimento em Fortaleza, ou a legislação portuguesa permite mais horas de voo (ou até mesmo a TAP tem limites maiores de voo em seu acordo coletivo de trabalho, dado que certamente possui Sistema de Gerenciamento de Risco de Fadiga), ou a tripulação a borda era dita composta: dois comandantes e um co-piloto, permitindo voos mais longos com uma equipe maior.

Da Air France, soubemos que o trecho Fortaleza-Paris é realizado com tripulação simples, então é bastante provável que Lisboa-Salvador seja realizada com tripulação simples, dado que ambos os voos possuem durações próximas.

Air France e TAP são ambas companhias que voam na união europeia, devem seguir regramentos idênticos.

Fortaleza campeã de alternados

Com mais um voo desviado, Fortaleza atinge, pelo menos, a 10ª aeronave alternando em 2024. Veja data, destinos originais e aeronave: