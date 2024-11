Aeroporto de Parnaíba já recebeu voos da Itália; veja curiosidades do terminal

A segunda maior pista de pouso e decolagem do interior nordestino está no Aeroporto de Parnaíba, no litoral de Piauí, atrás apenas do Aeroporto de Petrolina-PE que conta com incríveis 3.250m de extensão e aceita gigantes jatos dada a enorme resistência de pavimento.

O Aeroporto de Parnaíba foi inaugurado em 1971 e está localizado a oito quilômetros do centro da cidade. Parnaíba conta com aproximadamente 162 mil habitantes e está situado no litoral norte do Estado do Piauí.

A cidade é distante 340 km da capital Teresina e já foi exportadora de produtos agropecuários para a Europa. O aeroporto espanta pelo seu tamanho desconectado da realidade média dos aeroportos de interior do Nordeste, como Juazeiro do Norte, antes da concessão, bem como em ser muito maior que o terminal do Aeroporto de Mossoró.

Veja também Igor Pires Falha em radar meteorológico faz Boeing 747-400 desviar para Fortaleza Igor Pires Tempestade elétrica no oceano obriga aeronave da TAP a desviar para Fortaleza

Nos anos 1970, Parnaíba recebeu o título de "sede do 3º Polo Turístico do Brasil” (JORNAL INOVAÇÃO, 01/1978, p.4). (...) o turismo neste decênio, “aparecia como atividade econômica do futuro, responsável pelo desenvolvimento do país” (SOLHA, 2002,p.134). (...) o turismo foi largamente utilizado com a finalidade de trazer capital para o nordeste brasileiro. No cenário piauiense, a atividade marcaria “o início de uma nova era: a do turismo” (FOLHA DO LITORAL, 05/03/1980, p. 6)."

O trecho acima fora extraído do artigo NA MIRA DAS ENCHENTES: MUNDO NATURAL E POBREZA SUBURBANA (PARNAÍBA-PI, ANOS 1970) de Pedro Vagner Silva OLIVEIRA e dá pistas para explicar o grande investimento realizado com a construção do aeroporto de Parnaíba.

Próximo a Parnaíba, chamam a atenção as praias de Pedro do Sal e Barra Grande. Essa última inclusive é mapeada no cenário do kitesurf mundial, segundo o Jornal da Parnaíba.

A cidade de Parnaíba situa-se ainda próxima à foz do Rio Parnaíba, local onde se forma o belo Delta do Rio Parnaíba.

Parnaíba trata-se historicamente do segundo aeroporto com voos comerciais do Piauí (o estado ainda possui voos em São Raimundo Nonato, mas apenas iniciou a receber voos em 2022), possui 2.500 metros de pista (mesma extensão que tinha o aeroporto de Fortaleza antes da concessão e mais de 300 metros mais extensa que a capital Teresina), porém é um aeroporto apenas para aeronaves 3C, ou seja, jatos com comprimento básico de decolagem de 1.800 m e distância entre pontas de asa de 36 m.

O aeródromo poderia ser aplicável para aeronaves 4C, ou seja, apto a receber aeronaves com distâncias básicas de decolagem superiores a 1.800m.

O aeroporto hoje conta movimentações semanais da Azul com o Embraer E2 e com o Airbus 320 em voos triangulares com o aeroporto de Jericoacoara.

Digo que o aeroporto tem atratividade porque outro destino turístico cearense não conseguiu firmar-se com ligações nacionais, como o ocioso Aeroporto de Aracati.

Legenda: Air Italy já operou no Aeroporto de Parnaíba Foto: Helder Fontenele

Histórico de movimentação

O aeroporto já chegou a movimentar praticamente 30.000 passageiros no ano de 2022, quando a Voepass chegou e complementou as operações da Azul, que voa para o destino desde 2014, empresa que ressuscitou o aeroporto em termos de aviação comercial.

Perceba que 30.000 passageiros no ano é muito mais que a movimentação do Aeroporto de Aracati-CE e incontáveis vezes maior que o inexpressivo aeroporto novo de Sobral, região inclusive mais rica que o entrono de Parnaíba.

O aeroporto de Parnaíba, que foi internacionalizado em 2003, passou a receber, portanto, a denominação Aeroporto Internacional de Parnaíba Prefeito Dr. João Silva Filho.

No fim do ano de 2006, iniciavam os pousos no Aeroporto Internacional João Silva Filho, em Parnaíba, voos com visitantes estrangeiros operados pela companhia Air Italy proveniente de Verona (Itália). Tratava-se do primeiro charter internacional com destino ao Piauí.

Conta o Jornal da Parnaíba: “Essa ligação estava a cargo da operadora italiana Prima Classe. As dez operações entre as duas cidades foram iniciadas no dia 26/12 e seguiram, em frequência semanal, sempre às terças-feiras, até o dia 27/02, os voos que traziam novos turistas e levava de volta os que vieram na semana anterior”.

O aeroporto recebeu o Boeing 757-200 é categoria 4D, acima da categoria 3C. Mesmo assim, foi possível a operação da aeronave. Lembremos do potencial que aeroportos como Jeri e Maragogi terão de atrair voos internacionais.

As operações da Air Italy acabavam por trazer estrangeiros para praias próximas à Parnaíba como Porto das Barcas, Pedra do Sal e até mesmo no Ceará como Camocim, porém, as operações foram interrompidas pelos custos associados e falta de apoio político, segundo informações de observadores próximos. Uma pena.

Do contrário, o case de Parnaíba poderia ter inspirado vários outros destinos nordestinos a se prepararem a receber voos internacionais.

O aeroporto de Parnaíba hoje é gerido por uma Parceria Público-Privada entre Governo do Estado do Piauí e o Consórcio SBPB em 2022.

O Aeroporto de Parnaíba se encontra em reforma para a implantação de novas pistas de serviço internas e nova área de pátio para aeronaves da aviação regular; construção de uma nova taxiway, a pista de rolamento que as aeronaves usam para manobrar, e recuperação da taxiway atual, quiosques, lanchonetes, melhorias voltadas a emergência médica.

Perguntamos sobre as perspectivas futuras para o aeroporto, para o Consórcio SBPB, porém, até a publicação, não recebemos retorno.

Cidade acolhedora à aviação

Parnaíba já se mostra uma cidade super acolhedora à aviação comercial, isso se vê todos os dias da semana em que há voos comerciais. São dezenas de pessoas que se concentram próximos da cabeceira 10 do aeroporto, todos ávidos para ver de perto os jatos comerciais que operam na cidade.

Cobrindo toda essa boa quantidade de espectadores está o perfil @voandobaixoparnaiba. Maik Firme, administrador da página, diz que cobre as movimentações do aeroporto há quase dois anos: “Comecei a filmar em fevereiro de 2023. Algo que me marcou foi que os aviões temáticos da Azul não vinham até Parnaíba. Porém, começamos a levantar a hashtag #vemFrotaMágica, os seguidores foram marcando também, até que eles começaram a enviar a frota temática: Mickey, Pato Donald, Margarida, Pateta.”

Sobre essas interações com a Azul pela rede social, o CEO da Companhia Aérea John Rodgerson no último dia 12/10 gravou vídeo agradecendo ao perfil e à população de Parnaíba pela grande festa que fazem com a chegada dos jatos da companhia à cidade. No vídeo, Rodgerson promete mandar ainda mais aeronaves temáticas da Azul para Parnaíba.

Hoje, operam voos regulares na cidade apenas Azul e a sub-regional Azul Conecta em trecho da Rota das Emoções.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😊 Útil 😀 Muito útil