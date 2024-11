Unifor promove I Seminário Regional de Saneamento do Ceará

Nas próximas quinta e sexta feiras, 21 e 22, a Universidade de Fortaleza (Unifor), da Fundação Edson Queiroz – em parceria com a Regional de Saneamento do Ceará (Sanear Ceará) e em colaboração com o capítulo cearense da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – promoverá o I Seminário Regional de Saneamento do Ceará.

Com o tema central “Soluções do Saneamento Ambiental e Transição Energética Justa”, o evento acontecerá nas salas 28 a 34 do Bloco B da Unifor, de 8h30 às 17h30.

“Participar deste seminário oferece uma oportunidade única para conectar-se com profissionais experientes, adquirir insights sobre as mais recentes inovações e soluções em saneamento e transição energética, além de identificar oportunidades de negócios e parcerias estratégicas”, ressalta a professora Suellen Galvão, coordenadora do MBA em ESG da Unifor.

A programação será voltada a profissionais de nível pleno e sênior do setor de saneamento, gestores públicos, representantes de empresas e organizações do segmento de energia e saneamento ambiental.

O evento será uma oportunidade ideal para executivos, consultores e decisores que buscam expandir sua rede de contatos, discutir desafios e explorar potenciais parcerias e negócios, além de enriquecer sua expertise nas principais tendências e soluções do setor.

O seminário, inédito no Ceará, é promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do Ceará e a Unfor. A iniciativa trabalhará o tema “Soluções do Saneamento Ambiental e Transição Energética Justa”, e contará com quatro painéis temáticos: Cidades Resilientes, Mudanças Climáticas, Transição Energética Justa e Inovação Tecnológica.

“Pretendemos promover um espaço qualificado para discussão e intercâmbio de conhecimento técnico sobre soluções e inovações no setor de saneamento, com foco na transição energética justa e sustentável”, como diz a professora Suellen Galvão.

Além dos quatro painéis, outros temas que serão abordados são a descarbonização, o reuso da água, a eficiência energética e a justiça ambiental, sempre considerando as particularidades e necessidades do estado do Ceará.