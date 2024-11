Caixa paga Bolsa Família para inscritos com NIS de final 3; veja calendário de novembro

A Caixa Econômica Federal inicia nesta terça-feira (19) o pagamento do Bolsa Família de novembro para inscritos com Número de Inscrição Social (NIS) de final 3. O valor mínimo é de R$ 600, mas pode chegar até R$ 681,22 devido ao novo adicional.

O pagamento para beneficiários com o NIS de final 4 inicia nesta quinta-feira (21). Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, em novembro, o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 20,77 milhões de famílias, com gasto de R$ 14,11 bilhões.

A pasta também reforça que o benefício é pago nos últimos 10 dias úteis de cada mês, escalonadamente. A exceção é dezembro, quando o calendário é antecipado. No último mês do ano, o pagamento será feito entre 10 e 23 de dezembro.

Além do benefício mínimo, há também a possibilidade do pagamento de aditivos. Um deles é o Benefício Variável Familiar, que paga R$ 50, em seis parcelas, para mulheres com bebês de até seis meses, para garantir a alimentação da criança. O programa também oferece um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.

Veja também Negócios Abono salarial PIS/PASEP é liberado para 31 mil trabalhadores a partir desta segunda (18) Negócios Enel Ceará é multada em mais de R$ 10 milhões por não cumprimento de prazos de obras

CONFIRA O CALENDÁRIO DE NOVEMBRO