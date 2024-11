Receita Federal fará leilão de forma eletrônica com iPhone a partir de R$ 900; veja detalhes

A Receita Federal de Viracopos, em São Paulo, fará o último leilão deste ano no dia 3 de dezembro. Serão 168 lotes, no total, incluindo celulares, videogames, instrumentos musicais, relógios, joias, roupas e até veículos. Os itens serão leiloados de maneira eletrônica, com processo aberto para participação de pessoas físicas e jurídicas.

As propostas de valor podem ser enviadas do dia 28 deste mês de novembro até 21 horas de 2 de dezembro. Já a sessão para os lances será no dia 3, a partir de 10 horas.

De acordo com a Receita, os lances devem ser feitos para lotes fechados, ou seja, considerando um conjunto de determinados itens.

Os lotes mais baratos custam em torno de R$ 100 e incluem desde itens de pescaria até itens para telescópio. Já os mais caros, que giram em torno de R$ 270 mil, incluem itens de luxo, como relógios inteligentes, por exemplo.

Veja alguns dos destaques do leilão

Do lote 63 ao 81, são oferecidos iPhones e acessórios a partir de R$ 1,5 mil;

Do lote 125 ao 127, são oferecidas pedras preciosas, como diamantes e esmeraldas, a partir de R$ 16,4 mil;

Do lote 32 ao 35, são oferecidas guitarras Gibson, a partir de R$ 1,5 mil;

No lote 100, são oferecidas câmeras fotográficas e acessórios, a partir de R$ 6,5 mil;

No lote 152, são oferecidos videogames como Xbox celulares como iPhone, a partir de R$ 1,3 mil;

No lote 88, há dois iPhones e um notebook usado, da Dell, a partir de R$ 900.

Os lotes de 1 a 124 podem ser vistos no aeroporto de Viracopos, no armazém de mercadorias apreendidas, até 29 de novembro, mas também podem ser examinados online. Os demais lotes estarão abertos para visitação apenas em armazéns indicados no edital.

Após o arremate, os licitantes devem retirar os produtos em até 30 dias.

Quem pode participar do leilão?

Pessoas físicas devem ter mais de 18 anos ou ser emancipada, além de ter inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) e selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Já as pessoas jurídicas devem ter cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou, no caso do responsável da empresa ou do seu procurador, ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade do Governo.