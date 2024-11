Com lançamento neste mês, novo Nivus 2025 une conectividade e performance

O novo Nivus 2025 chega ao mercado apresentando um conjunto de inovações. A apresentação oficial do modelo da Volkswagen acontecerá no próximo sábado, 23 de novembro, a partir das 9 horas, nas concessionárias da Ceará Motor: Av. Pontes Vieira, 855 (Aldeota), Av. Borges Melo, 1620 (Bairro de Fátima) e em Juazeiro do Norte, na Av. Padre Cícero, 3009 A.

A ação reforça o compromisso da Volkswagen com a qualidade e a tecnologia de ponta. A atualização desse modelo, conhecido pelo design diferenciado e funcionalidades modernas, traz novos recursos de conectividade e conforto.

As linhas do veículo tornaram-se mais harmônicas e receberam um toque de agressividade, o que foi feito para combinar com as novas rodas aro 17”, os faróis e as lanternas em LED e integradas. O motor 200 TSI, de 128 cavalos, possui alta eficiência e entrega performance reduzindo consumo de combustível.

Além disso, o Nivus 2025 é o primeiro carro conectado da Volkswagen. O objetivo é oferecer informações e possibilidades na palma da mão de quem for adquiri-lo. Um dos recursos é o aplicativo “Meu VW”, em sua versão 2.0, a qual apresenta 15 funcionalidades no carro conectado.

As funcionalidades do app incluem: travar e destravar o veículo, localização em tempo real, acionamento de buzina e pisca-alerta, modo manobrista, controle de perímetro, restrição de horário, gestão de saúde do carro com mais de 90 alertas, entre outras.

Reconhecido por diversos prêmios e honrarias no Brasil, como o de “Melhor Compra de 2020” pela revista Quatro Rodas, o Nivus conquistou a confiança dos consumidores e dos especialistas no setor automotivo.

A Volkswagen segue expandindo a atuação no Nordeste, um dos mercados de maior crescimento para a marca.

“O crescimento e evolução da marca no Nordeste estão associados à importância estratégica da região para a Volkswagen. Além de vários lançamentos recentes, tivemos condições de compra diferenciadas. Outro fator relevante, que impulsiona esse crescimento, é o foco em qualidade. Hoje a Volkswagen é a marca líder em satisfação do cliente. O plano era chegar à liderança no segmento de SUV e vamos fechar o ano em primeiro”, conta Maurício Vieira, diretor comercial do Grupo Palácio.

