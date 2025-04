Maiores redes de supermercados do Brasil em 2025 somam mais de 60 lojas no Ceará; confira ranking

O Brasil tem mais de 1 mil empresas entre as maiores supermercadistas, de acordo com o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) de 2025. Os dados consideram os faturamentos das companhias em 2024 e, somados, eles ultrapassaram a casa dos R$ 662 bilhões.

Desse total, as dez maiores empresas do setor no País tiveram faturamento no ano passado de mais de R$ 344,6 bilhões, 52% de tudo o que as mais de 1 mil companhias nacionais tiveram de receitas.

Essas companhias estão distribuídas em diferentes níveis de abrangência, que incluem o estado de origem ou demais regiões do País. É o caso de cinco das dez redes do ranking de 2025 da Abras, que mantêm lojas inclusive no Ceará, chegando a mais de 60 unidades em funcionamento, seja em Fortaleza ou no Interior.

Novamente, o Grupo Carrefour Brasil manteve a liderança como maior supermercadista brasileiro, com faturamento de R$ 120,6 bilhões. A empresa mantém 16 lojas no Estado, sendo 14 da bandeira Atacadão (oito em Fortaleza, duas em Juazeiro do Norte, e uma em Caucaia, Eusébio, Maracanaú e Sobral cada) e duas do clube de compras Sam's Club — todas na Capital.

Na sequência, faturando R$ 80,5 bilhões em 2024, está o Assaí Atacadista. A rede mantém 15 lojas no Ceará, sendo a maioria em Fortaleza (10 no total) e outras espalhadas por Caucaia, Iguatu, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral.

Também estão na lista do Grupo Mateus, em terceiro lugar, e o Grupo Pão de Açúcar (GPA), 5º colocado no ranking nacional. O faturamento do primeiro chegou perto dos R$ 36,4 bilhões, enquanto o segundo vem perdendo espaço para demais redes nos últimos anos, mas ainda preserva a vaga no top-5.

Já em nono está a Cencosud Brasil. A empresa está no Ceará sob a marca do hipermercado GBarbosa, com seis lojas em Fortaleza, e embora tenha tido um faturamento de R$ 11,2 bilhões no ano passado, perdeu espaço para concorrentes e caiu uma posição em relação a 2023.

Confira o ranking com os dez maiores grupos supermercadistas do Brasil: