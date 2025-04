Santa Branca lança plataforma para pequenas farmácias no Ceará

A Rede de Farmácias Santa Branca, com atuação no Ceará, lançou no mercado um serviço para integrar farmácias independentes de pequeno e médio porte, o SB Conecta.

A iniciativa de cooperativismo busca ampliar a competitividade desses estabelecimentos por meio de uma estrutura compartilhada de compras, inteligência comercial e marketing.

Segundo a empresa, os principais benefícios oferecidos incluem o acesso às ferramentas da Febrafar (Federação Brasileira das Redes Associativistas e Cooperativas de Farmácias), com dados de mercado, suporte para definição de mix de produtos, localização de pontos comerciais e ações promocionais.

Condições

A plataforma também conecta os participantes a fornecedores homologados com condições especiais de preço e prazo.

As parceiras também poderão comercializar produtos da Natuplen, marca própria da Santa Branca.

O programa cobrará taxa de adesão e mensalidades às participantes.

Segundo Maurício Filizola, presidente da Santa Branca, o objetivo é oferecer "crescimento, rentabilidade e inovação, sem abrir mão da independência no mercado".