Moranguinho fatura R$ 546,6 milhões em 2024 e planeja mais duas lojas no interior do Ceará

A rede de supermercados Moranguinho, sediada em Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza, subiu nove posições no ranking de maiores empresas do setor divulgado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

O faturamento da rede de 16 lojas cresceu 18%, subindo de R$ 460 milhões em 2023 para R$ 546,6 milhões em 2024. O Moranguinho ocupa a 130ª posição entre os maiores supermercadistas brasileiros e está entre as dez maiores redes cearenses.

Criado em 2002, o negócio está focado em cidades da Grande Fortaleza e do interior. O presidente da empresa, José Albecir da Silva, não projeta investir na Capital no curto prazo.

Apesar do crescimento, a rede mantém traços de 'mercearia', como as vendas 'fiado' e até a oferta de um ônibus para transportar os moradores de regiões mais afastadas.

A gente captura a renda da cidade e a logística. Isso faz diferença para a gente continuar se expandindo para o interior do estado. Estamos estudando a região Norte para nos expandirmos mais para fora da Grande Fortaleza" José Albecir da Silva Presidente do Moranguinho

O executivo destaca a importância do conhecimento das preferências do público para fidelizar os clientes. Uma das tendências que a rede Moranguinho está apostando é a de produtos saudáveis e fitness.

“Hoje o consumidor de mercearia está fazendo muita pesquisa de preços. Na nossa loja ainda tem muitos clientes que fazem a feira, saem com o carrinho cheio. Temos aqueles clientes fidelizados que preferem estar no supermercado Moranguinho por achar confortável, por querer o que vende nas lojas Moranguinho”, explica.

Nesse sentido, José Albecir atribui o desempenho financeiro também aos esforços de representantes comerciais e fornecedores.

“A parceria que a gente tem com as indústrias e nossos colaboradores é muito importante. Nossos clientes elogiam a variedade do nosso mix, nossa variedade, a gente faz um trabalho eficiente para servir nosso consumidor final”, comenta.

CHOROZINHO E BATURITÉ ESTÃO ENTRE PRÓXIMAS ABERTURAS

Se expandindo para outras cidades cearenses, a rede Moranguinho pretende chegar a trinta lojas em cinco anos. Entre as próximas aberturas, está a sexta loja em Pacajus, que deve ser inaugurada em maio.

A rede também tem lojas em Cascavel, Horizonte, Barreira, e Beberibe.

Outras aberturas previstas para 2025 são lojas inéditas nas cidades de Chorozinho e Baturité. José Albecir explica que as negociações de crescimento são embasadas em pesquisa de mercado.

“A gente vai buscando sugestões, fazendo pesquisas para a gente manter os pés no chão, não dar um passo maior que a perna. A gente faz parte da diretoria da Acesu, que é muito importante para o desenvolvimento dos supermercados no Ceará”, ressalta.

CEARÁ TEM 51 DOS MAIORES SUPERMERCADOS DO BRASIL

O Ceará tem 51 redes de supermercados entre as maiores do Brasil. Os negócios registraram um faturamento de mais de R$ 12,3 bilhões em 2024, segundo levantamento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

O montante representa quase 6% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado do Ceará no ano passado. O Grupo São Luiz é a rede com maior faturamento, cerca de R$ 1,62 bilhão.

O Cometa Supermercados aparece em segundo lugar, com faturamento de R$ 1,6 bi. Em seguida, aparece a Âncora Distribuidora, dona do Frangolândia Supermercados e do Mega Atacadista, que atingiu em 2024 faturamento de R$ 1,1 bilhão.