Apple perde espaço para a Xiaomi em meio a guerra entre mercado chinês e americano

A Apple foi destronada pela rival local Xiaomi no mercado chinês. A perda da posição de liderança em smartphones, ocorreu no primeiro trimestre.

O feito tem relação com os subsídios de Pequim que ajudam a impulsionar a demanda por produtos mais baratos, enquanto a guerra comercial com os Estados Unidos (EUA) aumenta.

No mercado lucrativo de celulares da China, a gigante norte-americana fechou o primeiro trimestre de 2025 com 13,7%, ante os 15,6% do mesmo período no ano anterior. Com esse resultado, a Apple ficou em quinto lugar no ranking feito com os dados preliminares da empresa de pesquisa International Data Corporation (IDC).

Concorrência crescente

Nos últimos anos, a empresa americana de tecnologia vem enfrentando uma concorrência crescente na China. Em 2024, A fabricante do iPhone já havia perdido para as rivais locais Huawei e Vivo em vendas anuais. Porém, no último trimestre no ano passado, tinha conseguido conquistar a liderança no mercado, o que não durou muito tempo.

“Olhando para o futuro, espera-se que o mercado chinês de smartphones enfrente desafios, já que as tensões comerciais entre os EUA e a China podem levar a aumentos de custos e orçamentos mais apertados para os consumidores”, disse Arthur Guo, analista sênior de pesquisa da IDC China.

Nos primeiros três meses de 2025, as vendas de iPhone no país asiático caíram 9%, com 9,8 milhões de unidades, informou a IDC na quinta-feira (17). Ainda assim, foi a única marca não chinesa a entrar no top 5, mostraram os dados.

Legenda: Xiaomi passa a Apple no mercado chinês Foto: Divulgação

Os números das chinesas no mercado local

Por outro lado, a gigante chinesa Xiaomi, que fabrica de smartphones a veículos elétricos, teve um aumento de quase 40% nas remessas do primeiro trimestre em relação ao ano anterior, o que a levou ao topo do ranking de vendas no período.

A Huawei ficou em segundo lugar na lista, e a OPPO, em terceiro. As duas empresas chinesas venderam 12,9 milhões e 11,2 milhões de unidades durante o primeiro trimestre, respectivamente.