Sexta-feira Santa altera calendário de sorteios da Mega Sena; veja quando será o próximo

Por conta dos feriados de Sexta-Feira Santa (18) e Tiradentes (21), as Loterias Caixa realizaram modificações no calendário de sorteios. Como já é prática habitual em feriados nacionais, nestes dias não haverá sorteios.

No entanto, a Mega-Sena também será afetada, já que a extração da quinta-feira (17), não aconteceu. Assim, as apostas foram voltadas para o sorteio deste sábado (19). Já na terça-feira (22), também não haverá concurso, retornando, normalmente, na quinta-feira (24).

Segundo as Loterias Caixa, no caso da Mega-Sena, as alterações acontecem porque o período de apostas ficaria muito reduzido, caso se mantivesse o calendário de sorteios normal.

Além disso, os feriados também irão impactar a Lotofácil e a Quina. Os apostadores que costumam tentar a sorte nas sextas e segundas, precisarão aguardar até o sábado (19), para a retomada dos sorteios e com a chance de concorrer aos prêmios acumulados.

As apostas podem ser feitas até as 19 horas do dia do sorteio, seja nas casas lotéricas ou pela plataforma digital da Caixa Econômica Federal.

Como ficam os sorteios?

Mega-Sena: Sorteio de sábado (19) acontece normalmente. Após, concursos retornam na quinta-feira (24).

Sorteio de sábado (19) acontece normalmente. Após, concursos retornam na quinta-feira (24). Lotofácil e Quina: Sorteios dos dias 18 e 21 suspensos. Retomadas ocorrem no sábado (19) e na terça-feira (22), respectivamente.

Sorteios dos dias 18 e 21 suspensos. Retomadas ocorrem no sábado (19) e na terça-feira (22), respectivamente. Super Sete : Não há sorteio na sexta-feira (18). Próximo concurso só na quarta-feira (23).

: Não há sorteio na sexta-feira (18). Próximo concurso só na quarta-feira (23). Lotomania: Não haverá sorteio nos dias 18 e 21. A modalidade volta a ocorrer na quarta-feira (23).

Não haverá sorteio nos dias 18 e 21. A modalidade volta a ocorrer na quarta-feira (23). Dupla Sena: A Dupla Sena está com seus sorteios regulares pausados em função da Dupla Sena de Páscoa que acontece no sábado, dia 19. Depois disso, os sorteios regulares voltam na quarta-feira, dia 23.

Pode apostar no feriado?

Apesar das Lotéricas da Caixa não abrirem nos feriados, os apostadores podem fazer seus jogos pela internet, no site ou no aplicativo das Loterias Caixa, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

