Fortaleza faz história ao assumir o topo da economia do Nordeste

Fortaleza tem agora a principal economia do Nordeste, de acordo com o IBGE. Trata-se de um resultado histórico que pode ser um ponto de inflexão também para a economia estadual como um todo.

Ser a capital economicamente mais forte desta região pode gerar um ciclo ainda maior de investimentos em múltiplas áreas, o que tende a fortalecer a cadeia produtiva local, ainda muito dependente do setor de comércio e serviços.

Vocação e potencial

O desafio agora é consolidar a posição e ampliar vantagem. Há potencial de sobra para isso. Nos últimos anos, Fortaleza vem se tornando um ícone turístico muito mais destacado do que já fora, consagrando-se como um dos destinos preferidos dos brasileiros e começando a cair no gosto dos estrangeiros, principalmente depois do hub aéreo.

Há uma claríssima vocação, até mesmo pela localização privilegiada, para esta cidade servir de ponto de conexão com o mundo, e dessa relação multilateral muitas coisas boas podem surgir.

Mas não é só de turismo que se vive, claro. Vale lembrar que a capital é a sede de empresas de grande peso nacional, algumas das quais recentemente abriram capital na Bolsa de Valores.

Na educação, é inesgotável a lista de êxitos conquistados por estudantes fortalezenses, de escolas privadas ou públicas.

A margem para avançar ainda mais é gigantesca. No entanto, a cidade, assim como as demais capitais brasileiras, ainda tem problemas primários dos quais precisa se desvencilhar para crescer de forma sustentável. Ah, como seria massa se Fortaleza fosse menos desigual e menos violenta. Não ia ter pra ninguém.