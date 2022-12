Indicação de mulheres para ministério de Lula segue como promessa após anúncio de primeiros nomes

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva confirmou os primeiros nomes que vão integrar a Esplanada dos Ministérios a partir de 2023 nesta sexta-feira (9): todos homens. Não foi dessa vez que o petista começou a cumprir a promessa de aumentar a representatividade de mulheres no governo federal.

Ao chegar à coletiva de imprensa para anunciar os cinco primeiros ministros, Lula começou se justificando sobre os questionamentos em relação a mulheres e negros. Ao lado dele, estava apenas a presidente do PT, Gleisi Hoffman, entre homens.

“Vocês devem estar pensando, ou alguém tá com pergunta preparada: ‘presidente Lula, não tem mulheres, não tem negros?’. Vai ter uma hora que vocês vão ver mais mulheres e mais negros aqui”, comprometeu-se o petista durante o discurso.

A equipe de transição de Lula tem cerca do dobro de homens em relação a mulheres. De acordo com reportagem da Folha de S. Paulo, entre os nomeados até agora para a coordenação do gabinete de transição, o conselho político e os 31 grupos técnicos, há 207 homens e 113 mulheres, quase o dobro de indicações masculinas.

Em seu plano de governo, Lula promete ações para o público feminino como a recriação do Ministério da Mulher, o combate à violência e o fortalecimento ao SUS para as mulheres. A campanha petista também se comprometeu em trabalhar para diminuir os retrocessos históricos do Brasil contra negros, indígenas e mulheres.

Ainda durante a campanha, no entanto, Lula evitou se comprometer em nomear metade dos ministérios com mulheres.

Em 2022, o resultado eleitoral foi preocupante para a população feminina. Seguimos abaixo da média mundial de representatividade e não alcançamos nem sequer 20% de eleitas e reeleitas.

A preço de hoje, Lula segue sem cumprir com a promessa de fortalecer a representatividade de mulheres. Levar o discurso para a prática é um desafio importante da articulação política do próximo governo. Faz tempo que nos dizem que "as mulheres vão chegar", que "vamos ver mais mulheres aqui". A hora das promessas já passou. Agora é hora de agir.

Veja quem são os cinco primeiros ministros:

Ministério da Fazenda: Fernando Haddad

Fernando Haddad Casa Civil: Rui Costa

Rui Costa Ministério da Defesa: José Múcio Monteiro

José Múcio Monteiro Ministério da Justiça e Segurança Pública: Flávio Dino

Flávio Dino Ministério das Relações Exteriores: Mauro Vieira