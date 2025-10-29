Governo do RJ anuncia escritório contra facções em parceria com a União

Em meio à crise na segurança pública do Rio de Janeiro, após a Operação Contenção, o governador Cláudio Castro anunciou nesta quarta-feira (29) a criação de um escritório especial de enfrentamento ao crime organizado, em parceria com o governo federal.

“Tivemos um diálogo importante. Daqui saiu uma proposta concreta: a criação de um Escritório Emergencial de Enfrentamento ao Crime Organizado”, afirmou o governador.

Segundo Castro, o novo órgão será coordenado conjuntamente por representantes do governo estadual e federal, com a participação de efetivos da Polícia Federal, da Força Nacional e das forças de segurança do Rio.

“A ideia é que nossas ações sejam 100% integradas a partir de agora, inclusive para vencermos possíveis burocracias. Vamos integrar inteligências, respeitar as competências de cada órgão, mas pensando em derrubar barreiras para, de fato, fazer segurança pública”, completou.

Apoio federal e reforço no efetivo

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que a União vai reforçar as investigações e operações no estado, oferecendo suporte técnico e humano dentro dos limites constitucionais.

“Colocamos à disposição do governador e das autoridades de segurança peritos criminais, médicos legistas, odontólogos e especialistas da Força Nacional e de outros estados. Também temos bancos de dados de DNA e balística que estão à disposição do governo do Rio”, disse o ministro.

Lewandowski informou que o governo federal já aumentou em 50 agentes o efetivo da Polícia Federal no entorno da capital e deve enviar outro grupo de tamanho equivalente nos próximos dias.

“Claro que temos um número relativamente pequeno para patrulhar todo o território, mas, nesta situação de emergência, vamos ampliar. Também vamos aumentar, dentro do possível, o número de integrantes da Força Nacional”, destacou.

O ministro ressaltou que, mesmo diante das limitações orçamentárias, o governo federal fará o possível para apoiar o estado.

“O governador solicita, nós estimamos os números disponíveis e autorizamos o deslocamento dessas forças”, explicou.

Posição sobre o uso da GLO

Questionado sobre um possível pedido de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) — que permitiria o uso das Forças Armadas na segurança pública —, Cláudio Castro negou essa intenção.

“Não quero ninguém fazendo o meu trabalho”, declarou.

Segundo ele, a menção à GLO se restringiu apenas ao uso de blindados do Exército para auxiliar na remoção de barricadas erguidas por facções criminosas e que dificultam a entrada das forças policiais em comunidades controladas pelo tráfico.