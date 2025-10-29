Lewandowski classifica operação no RJ como 'extremamente violenta'

O ministro da Justiça e Segurança Pública Ricardo Lewandowski classificou, nesta quarta-feira (29), a operação policial que matou 121 pessoas no Rio de Janeiro como "extremamente violenta".

Aos jornalistas, em Brasília, o titular reforçou a avaliação de que a ação policial teve caráter cruel e sangrento.

A primeira impressão que se tem é óbvia, que foi uma operação extremamente cruenta, extremamente violenta, e vamos pensar se esse tipo de ação é compatível com o Estado Democrático de Direito." Ricardo Lewandowski Ministro da Justiça e Segurança Pública

A operação deflagrada pelas polícias civil e militar fluminenses mirou a facção Comando Vermelho (CV). No início desta tarde, Lewandowski defendeu que haja integração entre as forças de segurança locais e nacionais para combater organizações criminosas.

"O crime organizado, hoje, está altamente sofisticado e nós acreditamos, ao nível do Governo Federal, que não basta força bruta, força física. O enfrentamento se faz com inteligência, com planejamento e com coordenação de ações das diversas forças."

Veja também PontoPoder "De vítimas lá, só tivemos os policiais", diz Cláudio Castro sobre operação contra facções no RJ PontoPoder MPF e DPU cobram que governador Cláudio Castro explique operação no Rio País 70 homens faziam a segurança de 'Doca', o número 1 do CV no Rio de Janeiro

Examinar in loco

A nova declaração do ministro da Justiça aconteceu logo após ele se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e outras autoridades, para tratar sobre a crise de segurança pública no Estado fluminense.

Na ocasião, o titular detalhou que o chefe do Executivo determinou que ele e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, se dirijam imediatamente ao Rio de Janeiro para se encontrarem, ainda nesta tarde, com o governador Cláudio Castro (PL).

"Para avaliarmos a situação conjuntamente e verificarmos como podemos apoiar não apenas o Rio de Janeiro, mas o povo, que foi duramente atingido por essa operação. Vamos procurar minimizar o sofrimento do povo, apoiar as forças de segurança e intensificar, naquilo que for possível, o combate às organizações criminosas."

Nessa terça-feira (28), apenas 64 mortos foram confirmados pelas autoridades fluminenses. No entanto, nesta manhã, moradores enfileiraram dezenas de corpos de novas vítimas. Horas depois, o Governo do Estado atualizou o número oficial para 121 óbitos.

Lewandowski ainda reforçou que as autoridades federais devem verificar presencialmente as informações sobre a operação ao desembarcar no território fluminense.

Não temos ainda todos os dados completos, nem o presidente, nem nós. Temos as informações da imprensa. Vamos ao Rio de Janeiro examinar in loco, verificar qual é o número de mortos, de feridos, quem é que foi atingido efetivamente." Ricardo Lewandowski Ministro da Justiça e Segurança Pública

A previsão é de que o ministro da Justiça e demais integrantes da comitiva do Governo Federal desembarquem no Rio de Janeiro por volta das 16h30.