Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Lewandowski classifica operação no RJ como 'extremamente violenta'

Ministro da Justiça reforçou caráter cruel da ação policial.

Escrito por
Carol Melo e Beatriz Matos producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Imagem mostra o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, com expressão séria gesticula com a mão esquerda fechada enquanto fala em um microfone, em um cenário de escritório.
Legenda: Titular defendeu integração entre as forças de segurança para combater o crime organizado.
Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil.

O ministro da Justiça e Segurança Pública Ricardo Lewandowski classificou, nesta quarta-feira (29), a operação policial que matou 121 pessoas no Rio de Janeiro como "extremamente violenta"

Aos jornalistas, em Brasília, o titular reforçou a avaliação de que a ação policial teve caráter cruel e sangrento

A primeira impressão que se tem é óbvia, que foi uma operação extremamente cruenta, extremamente violenta, e vamos pensar se esse tipo de ação é compatível com o Estado Democrático de Direito."
Ricardo Lewandowski
Ministro da Justiça e Segurança Pública

A operação deflagrada pelas polícias civil e militar fluminenses mirou a facção Comando Vermelho (CV). No início desta tarde, Lewandowski defendeu que haja integração entre as forças de segurança locais e nacionais para combater organizações criminosas.

"O crime organizado, hoje, está altamente sofisticado e nós acreditamos, ao nível do Governo Federal, que não basta força bruta, força física. O enfrentamento se faz com inteligência, com planejamento e com coordenação de ações das diversas forças."

Veja também

teaser image
PontoPoder

"De vítimas lá, só tivemos os policiais", diz Cláudio Castro sobre operação contra facções no RJ

teaser image
PontoPoder

MPF e DPU cobram que governador Cláudio Castro explique operação no Rio

teaser image
País

70 homens faziam a segurança de 'Doca', o número 1 do CV no Rio de Janeiro

Examinar in loco

A nova declaração do ministro da Justiça aconteceu logo após ele se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e outras autoridades, para tratar sobre a crise de segurança pública no Estado fluminense.

Na ocasião, o titular detalhou que o chefe do Executivo determinou que ele e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, se dirijam imediatamente ao Rio de Janeiro para se encontrarem, ainda nesta tarde, com o governador Cláudio Castro (PL).

"Para avaliarmos a situação conjuntamente e verificarmos como podemos apoiar não apenas o Rio de Janeiro, mas o povo, que foi duramente atingido por essa operação. Vamos procurar minimizar o sofrimento do povo, apoiar as forças de segurança e intensificar, naquilo que for possível, o combate às organizações criminosas."

Nessa terça-feira (28), apenas 64 mortos foram confirmados pelas autoridades fluminenses. No entanto, nesta manhã, moradores enfileiraram dezenas de corpos de novas vítimas. Horas depois, o Governo do Estado atualizou o número oficial para 121 óbitos

Lewandowski ainda reforçou que as autoridades federais devem verificar presencialmente as informações sobre a operação ao desembarcar no território fluminense. 

Não temos ainda todos os dados completos, nem o presidente, nem nós. Temos as informações da imprensa. Vamos ao Rio de Janeiro examinar in loco, verificar qual é o número de mortos, de feridos, quem é que foi atingido efetivamente."
Ricardo Lewandowski
Ministro da Justiça e Segurança Pública

A previsão é de que o ministro da Justiça e demais integrantes da comitiva do Governo Federal desembarquem no Rio de Janeiro por volta das 16h30

Assuntos Relacionados
Imagem mostra o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, com expressão séria gesticula com a mão esquerda fechada enquanto fala em um microfone, em um cenário de escritório.
PontoPoder

Lewandowski classifica operação no RJ como 'extremamente violenta'

Ministro da Justiça reforçou caráter cruel da ação policial.

Carol Melo e Beatriz Matos
Há 1 hora
Foto da mesa da Câmara na sessão desta quarta-feira (29).
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova Plano Plurianual 2026-2029

A peça de planejamento prevê um orçamento total de R$ 70,5 bi para os próximos quatro anos.

Bruno Leite
Há 1 hora
Foto mostra vereadores de Fortaleza recebendo Plano Diretor da Prefeitura na Câmara Municipal.
PontoPoder

Câmara de Fortaleza recebe Plano Diretor e quer aprovar texto final até dezembro

Prefeitura entregou documento três dias após alterações votadas na Conferência da Cidade.

Bruno Leite e Marcos Moreira
29 de Outubro de 2025
PontoPoder

"De vítimas lá, só tivemos os policiais", diz Cláudio Castro sobre operação contra facções no RJ

Balanço extraoficial aponta que mais de 120 pessoas morreram em ação policial no Alemão e na Penha.

Mylena Gadelha
29 de Outubro de 2025
Presidente Lula gesticula durante discurso. Ele é um homem idoso, branco, de cabelos grisalhos, e, na foto, usa terno cinza, camisa social lilás e gravata da mesma cor.
PontoPoder

Lula se reúne com ministros em Brasília para tratar de crise no RJ

Na manhã desta quarta-feira (29), foram encontrados mais 60 corpos no Complexo da Penha, vítimas de operação deflagrada pelas forças de segurança do Rio.

Redação
29 de Outubro de 2025
Deputado federal André Figueiredo
Inácio Aguiar

Após saída de Ciro, PDT do Ceará faz convenção e consolida aliança com o PT

O encontro é visto como um momento de reafirmação do novo alinhamento político do PDT cearense

Inácio Aguiar
29 de Outubro de 2025
Glêdson Bezerra e Tarso Magno
Inácio Aguiar

Procuradoria Eleitoral se manifesta contra cassação de prefeito e vice de Juazeiro do Norte

Glêdson Bezerra e Tarso Magno apresentaram recurso contra a cassação por suposto abuso de poder político e econômico

Inácio Aguiar
29 de Outubro de 2025
Imagem mostra veículo blindado camuflado da Marinha do Brasil, identificado como Fuzileiros Navais, estacionado na entrada do Porto do Rio de Janeiro.
PontoPoder

O que é GLO e por que termo é discutido após operação no RJ

Entenda como operação poderia interferir em crise de segurança.

Redação
29 de Outubro de 2025
Prefeito Evandro Leitão (PT) e um grupo de secretários na abertura da Confeência da Cidade em outubro de 2025
Inácio Aguiar

Prefeitura entrega Plano Diretor à Câmara; relator será o líder do prefeito

Bruno Mesquita (PSB) ficará com a relatoria do principal projeto em debate nesta legislatura.

Inácio Aguiar
29 de Outubro de 2025
Imagem do presidente do Brasil, Lula, com expressão séria e concentrada, gesticulando para fazer um ponto.
PontoPoder

Lula deve se reunir com ministros para tratar de crise no RJ

Operação policial mais letal da história do Estado deixou pelo menos 64 mortos.

Redação
29 de Outubro de 2025
Imagem de viatura policial no Rio ilustra matéria sobre pacote antifacção.
PontoPoder

Após operação no Rio, AGU deve acelerar análise de 'pacote antifacção'

Projeto de lei endurece o combate ao crime organizado no País.

Redação
29 de Outubro de 2025
Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza vazio.
Inácio Aguiar

Vereadores reclamam de regras aprovadas e admitem mudar o Plano Diretor

Parlamentares ainda não receberam a proposta, mas já sabem que terão que modificar pontos sensíveis

Inácio Aguiar
29 de Outubro de 2025
André Figueiredo, Ciro Gomes e Lupi. André discursa segurando um microfone, Ciro acena com a mão e Lupi olha para o horizonte.
PontoPoder

Após saída de Ciro, Sarto e Roberto Cláudio, PDT Ceará tenta se reerguer e aposta em aliança com PT

Sigla realiza convenção no sábado (1º) para definir rumos e tentar encerrar ciclo de crises internas.

Igor Cavalcante
29 de Outubro de 2025
Governador Cláudio Castro. Imagem usada em matéria onde o MPF e DPU exigem explicações sobre operação no Rio de Janeiro.
PontoPoder

MPF e DPU cobram que governador Cláudio Castro explique operação no Rio

Entidades querem saber se foram cumpridas exigências do STF.

Redação e Agência Brasil
29 de Outubro de 2025
Casal de moto se depara com um carro incendiado servindo de barricada em uma rua.
PontoPoder

Governo do RJ pedirá apoio do Exército ao STF para atuar contra o tráfico

Secretário de Segurança informou que o plano será entregue até dezembro.

Redação
28 de Outubro de 2025
Reunião em uma sala de comissões, com várias pessoas sentadas em torno de mesas de madeira, equipadas com microfones e monitores. Dois homens estão à frente, conduzindo os trabalhos, enquanto outros participantes acompanham e fazem anotações. Ao fundo, há pessoas em pé, incluindo fotógrafos e assessores. O ambiente é formal, com iluminação de teto e painel eletrônico mostrando “00:00”.
PontoPoder

Bancada cearense define critérios para distribuição de R$ 415 milhões em emendas em 2026

Parlamentares devem receber o governador Elmano de Freitas (PT) e representantes de instituições públicas para colher demandas.

Ingrid Campos; Beatriz Matos, de Brasília
28 de Outubro de 2025
Imagem do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ao lado do governador do Ceará Elmano de Freitas, em um encontro nesta terça-feira (28).
PontoPoder

Lewandoski diz que Elmano tem visitado Ministério da Justiça de 'forma rotineira'

Nesta terça, governador conversou com ministro sobre o combate à criminalidade no Ceará.

Marcos Moreira e Beatriz Rabelo
28 de Outubro de 2025
Foto do ministro Ricardo Lewandowski ao centro de coletiva de imprensa Alece, em Fortaleza.
PontoPoder

Em Fortaleza, ministro da Justiça nega ter recusado apoio e classifica operação no RJ como 'cruenta'

Lewandowski esteve em evento na Alece.

Matheus Facundo e Marcos Moreira
28 de Outubro de 2025
Hugo Motta é um homem jovem, branco, de cabelo preto penteado para trás. Na foto, ele está de terno preto, camisa social azul clara e gravata azul.
PontoPoder

Câmara deve votar outro projeto sobre gratuidade de bagagem de mão; entenda

Recentemente, o Senado já aprovou um texto semelhante.

Redação
28 de Outubro de 2025
Imagem em tela dividida dos dois vereadores de Fortaleza: Bruno Mesquita e Paulo Martins
Inácio Aguiar

Dois aliados do prefeito são cotados para relatar o Plano Diretor na Câmara

Bruno Mesquita (PSD) e Paulo Martins (PDT) disputam o posto estratégico

Inácio Aguiar
28 de Outubro de 2025