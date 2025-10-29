A criação de um "muro do Bope", para encurralar suspeitos de envolvimento no Comando Vermelho (CV), foi uma das estratégias da megaoperação da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo coronel Marcelo de Menezes, secretário da PMRJ, durante coletiva realizada nesta quarta-feira (29).

As esquipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) tinham se organizado para empurrar os suspeitos para área de mata da Serra da Misericórdia, entre o Complexo da Penha e o Complexo do Alemão.

“Entramos pela mata e montamos um muro do Bope para cercar e impedir a movimentação dos criminosos”. Coronel Marcelo de Menezes Secretário da Polícia Militar do Rio de Janeiro

No local, os agentes já estavam infiltrados, bloqueando possíveis rotas de fuga. A população foi responsável por retirar parte dos mortos da região de mata.

Legenda: Os agentes visavam encaminhar os suspeitos e criminosos em direção ao muro do Bope. Foto: Divulgação/Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro.

Essa ação buscava reduzir os riscos à população, com as balas perdidas do conflito, informou Menezes. No entanto, alguns internautas citaram que no lugar não havia câmeras ou testemunhas.

Planejamento da ofensiva

Essa megaoperação teria sido planejada por cerca de 60 dias, contando com helicópteros, tropas especializadas e apoio de inteligência. O governo do Rio de Janeiro já contabilizou pelo menos 119 mortos.

Pelo menos 72 corpos foram retirados da mata no Complexo da Penha. Os cadáveres apresentavam marcas de balas e facadas.

Balanço de prisões e apreensões

113 presos (33 de outros estados);

10 adolescentes detidos;

118 armas apreendidas, sedo: 91 fuzis, 29 pistolas e 14 artefatos explosivos;

Mais de 1 tonelada de drogas apreendidas.

Cerca de 2,5 mil agentes participam da operação, incluindo equipes do Comando de Operações Especiais (COE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).