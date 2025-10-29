Diário do Nordeste
Megaoperação cria 'muro do Bope' para encurralar suspeitos no Rio

Estratégia buscava encaminhar os traficantes para a região de mata perto do Complexo da Penha.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:49)
País
Imagens de policiais militares para matéria sobre megaoperação que cria muro do Bope para encurralar traficantes no RJ.
Legenda: Polícia Militar utilizou uma estratégia para encaminhar suspeitos para região de mata no Rio de Janeiro.
Foto: MAURO PIMENTEL / AFP.

A criação de um "muro do Bope", para encurralar suspeitos de envolvimento no Comando Vermelho (CV), foi uma das estratégias da megaoperação da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo coronel Marcelo de Menezes, secretário da PMRJ, durante coletiva realizada nesta quarta-feira (29). 

As esquipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) tinham se organizado para empurrar os suspeitos para área de mata da Serra da Misericórdia, entre o Complexo da Penha e o Complexo do Alemão. 

“Entramos pela mata e montamos um muro do Bope para cercar e impedir a movimentação dos criminosos”.
Coronel Marcelo de Menezes
Secretário da Polícia Militar do Rio de Janeiro

No local, os agentes já estavam infiltrados, bloqueando possíveis rotas de fuga. A população foi responsável por retirar parte dos mortos da região de mata. 

Mapa que mostra a estratégia utilizada pela Polícia Militar durante megaoperação que visava levar criminosos em direção ao dito muro do Bope.
Legenda: Os agentes visavam encaminhar os suspeitos e criminosos em direção ao muro do Bope.
Foto: Divulgação/Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro.

Essa ação buscava reduzir os riscos à população, com as balas perdidas do conflito, informou Menezes. No entanto, alguns internautas citaram que no lugar não havia câmeras ou testemunhas. 

País

Quem são os policiais mortos na megaoperação no Rio de Janeiro?

teaser image
Segurança

Líderes de facções do CE migram para o Rio por 'tranquilidade' nos negócios e para ordenar mortes

Planejamento da ofensiva

Essa megaoperação teria sido planejada por cerca de 60 dias, contando com helicópteros, tropas especializadas e apoio de inteligência. O governo do Rio de Janeiro já contabilizou pelo menos 119 mortos

Pelo menos 72 corpos foram retirados da mata no Complexo da Penha. Os cadáveres apresentavam marcas de balas e facadas. 

Balanço de prisões e apreensões

  • 113 presos (33 de outros estados);
  • 10 adolescentes detidos;
  • 118 armas apreendidas, sedo: 91 fuzis, 29 pistolas e 14 artefatos explosivos;
  • Mais de 1 tonelada de drogas apreendidas.

Cerca de 2,5 mil agentes participam da operação, incluindo equipes do Comando de Operações Especiais (COE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

País

Megaoperação cria 'muro do Bope' para encurralar suspeitos no Rio

Estratégia buscava encaminhar os traficantes para a região de mata perto do Complexo da Penha.
