Líderes de facções do CE migram para o Rio por 'tranquilidade' nos negócios e para ordenar mortes

Criminosos apontados como líderes de facções do Ceará têm se deslocado para o Rio de Janeiro, onde encontram refúgio em áreas controladas por organizações criminosas. A informação foi dada pelo delegado Carlos Alberto de Oliveira, subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da Polícia Civil fluminense, durante coletiva nesta quarta-feira (29), sobre a megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha.

"Ali eles têm uma relativa tranquilidade para desenvolver os seus negócios, darem ordem de morte em seus estados a partir de relativa tranquilidade que eles têm nesses locais", ressaltou o subsecretário aos jornalistas.

Veja também País Dezenas de corpos são enfileirados por moradores em rua da Penha, no Rio País Governo do Rio confirma 119 mortes em megaoperação

Conforme o gestor, a presença dessas lideranças de outros estados no Rio de Janeiro só ocorre "devido à complexidade de incursões, devido à complexidade de operações nesses locais".

33 lideranças de outros estados foram presas

Segundo o delegado, 33 lideranças de outros estados foram presas na operação, sendo dez só do estado da Bahia, além de criminosos do Amazonas, Pernambuco e Ceará.

Temos bandidos do Amazonas, temos bandidos do Ceará, temos bandidos de Pernambuco e nós temos informações das inteligências desses estados de que todos os bandidos que tem poder de decisão nos seus estados estão vindo para o Rio de Janeiro se instalando nesses complexos Carlos Alberto de Oliveira Subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da Polícia Civil fluminense

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que, pelo menos, cinco foragidos do Ceará que estavam escondidos nas comunidades cariocas foram mortos pela Polícia.

180 mandados de prisão

Legenda: As vítimas foram encontradas na região conhecida como Vacaria, na Serra da Misericórdia. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil.

O objetivo da operação era conter o avanço do Comando Vermelho e cumprir 180 mandados de busca e apreensão e 100 mandados de prisão, sendo 30 expedidos pelo estado do Pará, parceiro na operação.

“A operação de ontem foi o maior baque que Comando Vermelho levou”, disse Curi. “Com perda tão grande de armas, de drogas e também de lideranças”, complementou.

Foram apreendidas 118 armas, sendo 91 fuzis. A polícia contabiliza ainda a droga apreendida e estima que sejam toneladas.

Para o secretário de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro, Victor dos Santos, a Operação Contenção deixou apenas oito vítimas: “As vítimas dessa operação são quatro inocentes feridos sem gravidade e quatro policiais que infelizmente faleceram”, afirmou.

Na versão do secretário, as pessoas que morreram eram criminosas que optaram por não se entregar à polícia. “A alta letalidade que se verificou era previsível, mas obviamente não era desejada”, disse.

Na coletiva de imprensa, foram apresentadas imagens da ação. Segundo as autoridades, ela foi planejada, e as normas legais foram cumpridas, tais quais o uso de câmeras corporais. O conflito foi deslocado para área de mata, onde ocorreu a maior parte das mortes, para preservar a população.