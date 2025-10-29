Diário do Nordeste
Líderes de facções do CE migram para o Rio por 'tranquilidade' nos negócios e para ordenar mortes

A informação foi dada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (29).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Policiais vigiam presos durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, Brasil, em 28 de outubro de 2025.
Legenda: Policiais vigiam presos durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, Brasil, em 28 de outubro de 2025.
Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Criminosos apontados como líderes de facções do Ceará têm se deslocado para o Rio de Janeiro, onde encontram refúgio em áreas controladas por organizações criminosas. A informação foi dada pelo delegado Carlos Alberto de Oliveira, subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da Polícia Civil fluminense, durante coletiva nesta quarta-feira (29), sobre a megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha.

"Ali eles têm uma relativa tranquilidade para desenvolver os seus negócios, darem ordem de morte em seus estados a partir de relativa tranquilidade que eles têm nesses locais", ressaltou o subsecretário aos jornalistas.

Conforme o gestor, a presença dessas lideranças de outros estados no Rio de Janeiro só ocorre "devido à complexidade de incursões, devido à complexidade de operações nesses locais".

33 lideranças de outros estados foram presas

Segundo o delegado, 33 lideranças de outros estados foram presas na operação, sendo dez só do estado da Bahia, além de criminosos do Amazonas, Pernambuco e Ceará.

Temos bandidos do Amazonas, temos bandidos do Ceará, temos bandidos de Pernambuco e nós temos informações das inteligências desses estados de que todos os bandidos que tem poder de decisão nos seus estados estão vindo para o Rio de Janeiro se instalando nesses complexos
Carlos Alberto de Oliveira
Subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da Polícia Civil fluminense

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que, pelo menos, cinco foragidos do Ceará que estavam escondidos nas comunidades cariocas foram mortos pela Polícia.

180 mandados de prisão

Multidão de pessoas em uma rua movimentada participando do reconhecimento de corpos
Legenda: As vítimas foram encontradas na região conhecida como Vacaria, na Serra da Misericórdia.
Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil.

O objetivo da operação era conter o avanço do Comando Vermelho e cumprir 180 mandados de busca e apreensão e 100 mandados de prisão, sendo 30 expedidos pelo estado do Pará, parceiro na operação. 

“A operação de ontem foi o maior baque que Comando Vermelho levou”, disse Curi. “Com perda tão grande de armas, de drogas e também de lideranças”, complementou. 

Foram apreendidas 118 armas, sendo 91 fuzis. A polícia contabiliza ainda a droga apreendida e estima que sejam toneladas. 

Para o secretário de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro, Victor dos Santos, a Operação Contenção deixou apenas oito vítimas: “As vítimas dessa operação são quatro inocentes feridos sem gravidade e quatro policiais que infelizmente faleceram”, afirmou. 

Na versão do secretário, as pessoas que morreram eram criminosas que optaram por não se entregar à polícia. “A alta letalidade que se verificou era previsível, mas obviamente não era desejada”, disse.

Na coletiva de imprensa, foram apresentadas imagens da ação. Segundo as autoridades, ela foi planejada, e as normas legais foram cumpridas, tais quais o uso de câmeras corporais. O conflito foi deslocado para área de mata, onde ocorreu a maior parte das mortes, para preservar a população. 

