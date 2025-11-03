Diário do Nordeste
Namorada volta a negar agressão de Dado Dolabella: 'Não tocou em mim'

Marcela Tomaszewski afirmou que briga com o ator foi apenas uma discussão e negou qualquer tipo de violência.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Marcela durante entrevista ao programa Domingo Espetacular. ela negou ter sido agredida por dado dolabella.
Legenda: Marcela negou, em entrevista, que tenha sido agredida por Dado Dolabella.
Foto: Reprodução/YouTube.

Marcela Tomaszewski, namorada de Dado Dolabella, negou ter sido vítima de agressão por parte do ator. Em entrevista ao “Domingo Espetacular”, que foi ao ar no domingo (2), na RecordTV, ela relatou que o casal apenas discutiu por um motivo banal.

"Foi algo tão rápido, tão bobo, por um sal na comida. Ele não tocou em mim", afirmou Marcela, explicando que a briga teve início por causa da quantidade de sal na refeição.

As acusações contra Dolabella surgiram no último domingo (26), quando Rafaela Clemente, amiga da modelo, publicou nas redes sociais fotos que mostravam marcas no corpo de Marcela após uma suposta discussão entre o casal.

De acordo com Marcela, os hematomas teriam outra origem. "As marcas vermelhas são porque eu sou muito branca, descendente de polonês. Então, quando eu fico estressada, fico vermelha e me coço. Jamais protegeria um agressor, em hipótese alguma", disse.

A modelo também desabafou sobre os julgamentos que vem recebendo desde o episódio. “Me machuca muito ver mulheres me julgando sem saber o que aconteceu, o contexto da história. Um erro num sal fez nossa vida se transformar num reality show de terror”, declarou.

Durante a entrevista, o jornalista Roberto Cabrini mostrou mensagens em que Marcela dizia ter sido enforcada por Dado e afirmava estar com medo. Ela confirmou o envio das mensagens, mas negou novamente a agressão.

"Estava com raiva, estava em um momento de nervosismo por uma discussão. Eu nunca tive contato com brigas, essas coisas, na minha casa. Depois, eu vi que foi uma discussão, que é totalmente diferente de uma agressão”, completou.

Marcela contou ainda que seu advogado desistiu do caso por não concordar com sua versão e lamentou estar sendo atacada nas redes sociais por mulheres que a criticam por ter decidido não prosseguir com as denúncias.

