Marcela desiste de denunciar Dado Dolabella por agressão após ‘acordo’, diz advogado

A modelo e ex-miss Gramado, Marcela Tomaszewski, 28 anos, desistiu de denunciar Dado Dolabella, 45 anos, por agressão. A decisão foi compartilhada pela modelo nas redes sociais, e conformada ao portal Metrópoles pelo advogado da vítima.

“Não, não fui fazer nada que a mídia está falando de ir na delegacia, de fazer (exame) de corpo de delito. Estou bem, estou com meus cachorros, estou com a minha mãe. Estou tranquila”, disse a modelo.

O representante da vítima, Diego Candido, disse não saber sobre um suporto retorno do casal, mas afirmou ainda que os dois teriam entrado em um acordo após as agressões.

O ato violento e a separação também foram divulgadas pelo mesmo portal, no último final de semana. Segundo Boletim de Ocorrência, obtido pelo jornalista Matheus Baldi, a polícia foi chamada após vizinhos ouvirem brilho de briga.

Os dois teriam sido levado à delegacia, mas foram liberados após a modelos não formalizar a denúncia contra Dolabella.

Nesta segunda-feira (27), Diego Candido anunciou, ao Metrópoles, que deixou o caso. “Não sei se eles voltaram, mas ela decidiu não denunciar. E eu saio do caso por não concordar”, disse o advogado.

Marcela Tomaszewski negou ter sido agredida

A modelo se pronunciou nas redes sociais, no sábado (25), para negar as notícias de que o casal teria se separado após uma suposta agressão. Os rumores iniciaram após publicações dos jornalistas Matheus Baldi, do Fofocalizando e da revista IstoÉ, e Fábia Oliveira, do Metrópoles.

“Oiê, tudo bem? Então, a gente veio aqui juntinho só pra deixar claro que não aconteceu nada do que a mídia está divulgando. Estamos bem e a gente só quer curtir o fim do nosso sábado tranquilo”, afirmou Marcela nos Stories.

Dado completou a mensagem dizendo: “É isso. Paz, gente, paz. Só amor". O casal assumiu o relacionamento em setembro.

Antes de conhecer Marcela, Dado havia terminado o namoro com a cantora Wanessa Camargo em fevereiro deste ano, relação que havia sido retomada em 2022, após mais de 20 anos.