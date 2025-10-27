Filha de Maíra Cardi e Thiago Nigro sai da UTI
Eloáh nasceu no último domingo (26) com dificuldade respiratória.
A filha dos influenciadores Thiago Nigro e Maíra Cardi, Eloáh, saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta segunda-feira (27), um dia após ter nascido com dificuldade respiratória.
Eloáh precisou se alimentar por sonda e do auxílio de aparelhos respiratórios para estabilizar sua respiração.
Pelo perfil do TikTok, Maíra Cardi atualizou sobre a situação da bebê: "Assim que ela nasceu eu já sabia que não estava certo.
O Thiago falou que eu já fiquei de cara feia na hora", disse a influenciadora. "Quando colocaram ela no meu peito, eu vi que ela já estava mole, roxa", continuou ela.
Maíra explicou que sabia que estava bem amparada e que a bebê receberia bons cuidados.
O parto estava marcado inicialmente para o início de novembro, porém, devido a desconforto enfrentado por Maíra durante a gestação, precisou ser antecipado.