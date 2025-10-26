Diário do Nordeste
Em Três Graças, Joélly vai vender filha para rede de tráfico humano

A atitude da adolescente irá causar uma reviravolta na trama.

Escrito por
Redação
Zoeira
Alana Cabral à esquerda, caracterizada como Joélly, e Sophie Charlotte à direita, como Gerluce. As duas estão conversando seriamente.
Legenda: A venda da criança causará uma reviravolta na história de Joélly (Alana Cabral) e Gerluce (Sophie Charlotte)
Foto: Globo/ Estevam Avellar.

 "Três Graças", a nova novela da faixa das 21 horas da TV Globo, entregará ao público uma cena forte e emocionante já nos próximos capítulos.

Grávida de Raul (Paulo Mendes), Joélly (Alana Cabral) será enganada por uma nova personagem, que entra na trama uma semana após a estreia, e venderá a própria filha para uma rede de tráfico humano.

A personagem Samira (Fernanda Vasconcellos) se passa de chef de cozinha na Fundação Ferette, mas é responsável por manter a rede clandestina. Para conquistar a confiança de Joélly, ela oferecerá dinheiro em troca da bebê e prometerá que a menina será adotada por uma boa família.

Ingênua e fragilizada por causa da situação com Raul, que deve muito dinheiro para o tráfico comandado por Bagdá (Xamã), a filha de Gerluce (Sophie Charlotte) aceitará a proposta da vilã.

Família vai lutar para encontrar a criança

A recém-nascida será comprada por Lena (Barbara Reis), uma mulher que, por não poder engravidar, é obcecada pela maternidade. Ela fingirá que espera um filho enquanto, secretamente, negocia a compra.

Após descobrir que a neta desapareceu, Gerluce enfrentará uma batalha para encontrar a criança. 

Como Samira descobrirá Joélly?

Samira aparecerá pela primeira vez no capítulo que irá ao ar quinta-feira (30). Ela será homenageada em uma ação beneficente da empresa de Feretti e encontrará Raul, que achará "estranho".

Desconfiada, ela seguirá o jovem e descobrirá que ele deve dinheiro para o tráfico e que engravidou Joélly.

