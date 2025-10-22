Mistério revelado: descubra quem é o pai de Joelly em 'Três Graças'

A nova trama da Rede Globo, Três Graças, tem um enredo popular e abrangente. Um dos autores da novela, Aguinaldo Silva, traz nesta obra suas referências e assinatura única.

As histórias das protagonistas se repetem e, por coincidência do destino, elas vivem uma gravidez solo na adolescência.

Nesta quarta-feira (22) vai ao ar o terceiro capítulo da novela, e os mistérios da trama começam a surgir.

Entre os principais está a descoberta da identidade do pai de Joelly (Alana Cabral), filha de Gerluce (Sophie Charlotte).

Quem é o pai de Joelly

O histórico do pai de Joelly fez com que Gerluce escondesse o segredo que guarda a sete chaves. Na adolescência, Gerluce teve uma relação traumática com o chefe da facção da comunidade de Chacrinha.

Trata-se de Jorjinho Ninja (Juliano Cazarré), que está preso, mas aparecerá na trama tentando reverter os danos e se redimir pelo mal que causou à família.

Que horas começa a novela Três Graças ?

Por conta do futebol a novela começa nesta quarta-feira (22) mais cedo, às 20h30.