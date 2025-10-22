Mistério revelado: descubra quem é o pai de Joelly em 'Três Graças'
Gerluce esconde há anos a identidade do pai de Joelly
A nova trama da Rede Globo, Três Graças, tem um enredo popular e abrangente. Um dos autores da novela, Aguinaldo Silva, traz nesta obra suas referências e assinatura única.
As histórias das protagonistas se repetem e, por coincidência do destino, elas vivem uma gravidez solo na adolescência.
Nesta quarta-feira (22) vai ao ar o terceiro capítulo da novela, e os mistérios da trama começam a surgir.
Entre os principais está a descoberta da identidade do pai de Joelly (Alana Cabral), filha de Gerluce (Sophie Charlotte).
Quem é o pai de Joelly
O histórico do pai de Joelly fez com que Gerluce escondesse o segredo que guarda a sete chaves. Na adolescência, Gerluce teve uma relação traumática com o chefe da facção da comunidade de Chacrinha.
Trata-se de Jorjinho Ninja (Juliano Cazarré), que está preso, mas aparecerá na trama tentando reverter os danos e se redimir pelo mal que causou à família.
Que horas começa a novela Três Graças ?
Por conta do futebol a novela começa nesta quarta-feira (22) mais cedo, às 20h30.