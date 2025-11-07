Banda AC/DC fará dois shows extras no Brasil em 2026
Veja valores dos ingressos e datas das apresentações do grupo de rock.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Após o sucesso de vendas para show único no Brasil, com ingresso esgotados logo após o início das vendas nesta sexta-feira (7), a banda de rock AC/DC anunciou duas apresentações extras em São Paulo para 2026.
Além de 24 de fevereiro, o grupo sobe ao palco do Estádio MorumBis em 28 do mesmo mês e em 4 de março.
Os ingressos para os dois primeiros shows já estão esgotados. Para a terceira data, ainda é possível adquirir entradas pelo site ticketmaster.
Os preços das apresentações do AC/DC no Brasil variam de R$ 675 a R$ 1590, além das taxas.
Quanto custam os ingressos do show do AC/DC?
- Pista A & B: R$ 1.350 (R$ 675 meia)
- Cadeira inferior: R$ 1.590 (R$ 795 meia)
- Cadeira superior: R$ 1.490 (R$ 745 meia)
- Arquibancada: R$ 850 (R$ 425 meia)
- Taxa de Serviço Online: 20%
- Taxa de administração: R$ 21,74
Veja também
Quais métodos de pagamentos são aceitos?
- Compras online: cartões de crédito em até 6x sem juros; de 7 a 12x com juros; e Pix.
- Na bilheteria oficial (Shopping Ibirapuera - Av. Ibirapuera, 3103, Piso Jurupis (subsolo) — Indianópolis): cartões de crédito em até 6x sem juros, cartões de débito e dinheiro.
Assuntos Relacionados