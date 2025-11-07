Diário do Nordeste
Banda AC/DC fará dois shows extras no Brasil em 2026

Veja valores dos ingressos e datas das apresentações do grupo de rock.

Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem mostra banda de rock AC/DC usando roupas em tons escuros sobre fundo branco.
Legenda: Grupo retorna ao solo brasileiro após 15 anos.
Foto: Divulgação.

Após o sucesso de vendas para show único no Brasil, com ingresso esgotados logo após o início das vendas nesta sexta-feira (7), a banda de rock AC/DC anunciou duas apresentações extras em São Paulo para 2026.

Além de 24 de fevereiro, o grupo sobe ao palco do Estádio MorumBis em 28 do mesmo mês e em 4 de março

Os ingressos para os dois primeiros shows já estão esgotados. Para a terceira data, ainda é possível adquirir entradas pelo site ticketmaster

Os preços das apresentações do AC/DC no Brasil variam de R$ 675 a R$ 1590, além das taxas.

Quanto custam os ingressos do show do AC/DC?

  • Pista A & B: R$ 1.350 (R$ 675 meia)
  • Cadeira inferior: R$ 1.590 (R$ 795 meia)
  • Cadeira superior: R$ 1.490 (R$ 745 meia)
  • Arquibancada: R$ 850 (R$ 425 meia)
  • Taxa de Serviço Online: 20%
  • Taxa de administração: R$ 21,74

Quais métodos de pagamentos são aceitos?

  • Compras online: cartões de crédito em até 6x sem juros; de 7 a 12x com juros; e Pix.
  • Na bilheteria oficial (Shopping Ibirapuera - Av. Ibirapuera, 3103, Piso Jurupis (subsolo) — Indianópolis): cartões de crédito em até 6x sem juros, cartões de débito e dinheiro.

