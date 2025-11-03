Banda AC/DC anuncia show único no Brasil em 2026

A banda de rock AC/DC anunciou nesta segunda-feira (3) que fará um show no Brasil em 2026, após 15 anos sem desembarcar em solo brasileiro.

Os australianos sobem ao palco no Estádio MorumBis, em São Paulo, no dia 24 de fevereiro, com a tour "Power Up", nomeada em homenagem ao mais recente álbum do grupo.

A vinda ao Brasil já tinha sido ventilada na imprensa nacional em julho deste ano.

Quando começa a venda dos ingressos?

A venda das entradas para a apresentação única começa na próxima sexta-feira (7), a partir das 10h, no site oficial da Ticketmaster.

Ainda não há informações sobre os valores dos bilhetes.

A última vez que a banda esteve no Brasil foi em 2009, quando também se apresentou no Estádio MorumBis, na época chamado de Morumbi, reunindo cerca de 70 mil pessoas, segundo informações do período.

Quem é o AC/DC?

O AC/DC realizou seu primeiro show em 31 de dezembro de 1973 no Chequers Nightclub, em Sydney, Austrália.

Ao longo das décadas, o grupo se tornou uma das bandas mais influentes da história do rock, com mais de 200 milhões de álbuns vendidos mundialmente.

O disco "Back In Black" é considerado o mais vendido de todos os tempos por uma banda, além de ser o terceiro álbum mais vendido da história por qualquer artista, com mais de 50 milhões de cópias comercializadas e contando.