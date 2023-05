Preta Gil compartilha fotos de tratamento contra o câncer e diz que abril foi 'o mês mais difícil'

A cantora Preta Gil compartilhou fotos do tratamento contra o câncer de intestino, nessa segunda-feira (1º), e citou que abril foi "o mês mais difícil e desafiador". A cantora esteve internada nesse período. No Instagram, a filha de Gilberto Gil escreveu uma legenda contando detalhes de como vêm sendo os dias.

Nas fotos divulgadas, a artista aparece ao lado de familiares, como o pai Gilberto Gil, e amigos, como Carolina Dieckmann, que comentou a publicação: "com você até sempre". Não há registros com Rodrigo Godoy, marido de Preta. Nas últimas semanas, rumores sobre uma possível separação movimentaram as redes sociais. Nenhum dos dois confirmou o divórcio.

"Um resumo do mês de abril, sem a menor dúvida o mês mais difícil e desafiador da minha vida, o mês onde eu renasci e tive uma segunda chance de ter o privilégio de desfrutar a vida com suas dores e delícias", começou ela.

"Sou muito grata a Deus, meus orixás, minhas Santinhas e todas as energias espirituais que me trouxeram de volta!!! A vida é linda eu tenho a sorte em ter uma família que é meu alicerce e amigos que são meu Porto Seguro!!! Sou toda gratidão. Faltou muita gente nesse Dump mas saibam que amo vocês !!!", finalizou ela.

O que é adenocarcinoma? Preta Gil divulgou em janeiro deste ano o diagnóstico de adenocarcinoma, por meio do Instagram, a cantora compartilhou com os fãs o início do tratamento e o diagnóstico. O adenocarcinoma é um tumor maligno que pode atingir vários segmentos do trato digestivo, segundo a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. O câncer pode surgir a partir da evolução de pequenos pólipos (lesões benignas semelhantes a verrugas). Nas fases iniciais, de modo geral, não há sintomas. A doença pode ser diagnosticada nas fases iniciais com uma colonoscopia - exame endoscópico do intestino grosso. Já nas fases mais avançadas da doença, os sintomas incluem obstrução intestinal, sangramentos, perfuração ou fístulas (comunicação com outros órgãos). O tratamento, no caso de lesões mais evoluídas, pode incluir quimioterapia, radioterapia e cirurgias. Ainda nos estágios iniciais, o tumor pode ser curado a partir da remoção das lesões, em procedimento de polipectomia ou mucosectomia.