Esposa de Juliano Cazarré detalha rotina com 6 médicos e 5 fisioterapeutas para manter filha em casa

A bióloga Letícia Cazarré, esposa de Juliano Cazarré, explicou, em publicação nas redes sociais, que a filha do casal de um ano e três meses, Maria Guilhermina, está passando por tratamento para não ir ao hospital. A pequena nasceu com a Anomalia de Ebstein, uma doença rara no coração.

Segundo ela, a menina tem sido assistida por uma grande equipe em casa para evitar que uma nova internação seja necessária.

Veja também

"Desde ontem estamos trabalhando duro com uma equipe de 6 médicos e 5 fisioterapeutas para manter essa princesa em casa, sem precisar internar de novo! Rezem por ela! Estamos fazendo todos os exames para saber por que está com temperatura e frequência cardíaca instáveis... Mas o aspecto geral está muito bom!", explicou.

Anteriormente, Juliano contou que a filha passou por operação no coração, mas teve piora e uma parada cardíaca. Após isso, a menina se tornou pneumopata e neuropata, mas segue em tratamento contínuo.

Sexto bebê

Ainda em outubro deste ano, o casal anunciou o sexo do sexto bebê, oficializado a entrada de mais um menino na família. Eles são pais de: Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina.

O anúncio da gravidez de Letícia ocorreu em setembro deste ano. "Como nós sempre dizemos: A vida quer viver! Agora somos oito! Estamos esperando mais um bebê com muito amor! Celebrando e dividindo com vocês nossas conquistas, nossas lutas, nossa rotina. Tem mais um pãozinho no forno e que será recebido com muita alegria, muito amor e de braços abertos", disse ela.