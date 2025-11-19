Enquete: Quem deve vencer a Prova do Fazendeiro e se livrar da roça?
Vote e aponte quem você quer que seja o próximo fazendeiro.
Duda Wendling, Dudu Camargo e Maria Caporusso disputam a Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira (19), em "A Fazenda 17". O ganhador da dinâmica ficará imune e escapará da nona roça.
O trio acabou na prova após ser indicado à zona de eliminação provisória nessa terça-feira (18).
Além dos três peões, Wallas Arrais também ocupou um dos bancos da berlinda e é o primeiro confirmado na roça, já que foi vetado de competir pelo chapéu de fazendeiro.
A seguir, vote na enquete sobre quem você quer que se livre da zona de eliminação e vença a Prova do Fazendeiro.
COMO FOI A FORMAÇÃO DA NONA ROÇA
A berlinda começou com Tàmires Assîs distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, a cunhã ficou com o Poder da Chama Branca e entregou o da laranja à Toninho Tornado.
Cumprindo a promessa de fazendeira, Saory Cardoso indicou Wallas Arrais para o primeiro banco da zona de eliminação.
Na votação cara a cara, Maria Caporusso recebeu sete indicação e foi a segunda enviada à roça. Em seguida, ela pôde selecionar alguém da baia e escolheu Dudu Camargo.
Antes do Resta Um, Toninho usou o poder da Chama Laranja e escolheu, entre os dois últimos peões da dinâmica, quem ocuparia o terceiro lugar. A decisão ficou entre Duda Wendling e Luiz Mesquita, e a influenciadora acabou sendo escolhida.
Na hora de vetar alguém da Prova do Fazendeiro, a jovem escolheu deixar Wallas de fora.
Para finalizar a noite, Tàmires usou a Chama Branca, no qual pôde optar por ganhar R$ 10 mil, se deixasse a sede se água quente por 48 horas. Ela aceitou a proposta.