Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Enquete: Quem deve vencer a Prova do Fazendeiro e se livrar da roça?

Vote e aponte quem você quer que seja o próximo fazendeiro.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem mostra colegem com fotos de Duda Wendling, Dudu Camargo e Maria Caporusso, participantes de A Fazenda que disputam a Prova do Fazendeiro.
Legenda: Quem vencer sai da zona de eliminação e ganha os poderes do chapéu de fazendeiro.
Foto: Reprodução/RecordTV.

Duda Wendling, Dudu Camargo e Maria Caporusso disputam a Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira (19), em "A Fazenda 17". O ganhador da dinâmica ficará imune e escapará da nona roça. 

O trio acabou na prova após ser indicado à zona de eliminação provisória nessa terça-feira (18).

Além dos três peões, Wallas Arrais também ocupou um dos bancos da berlinda e é o primeiro confirmado na roça, já que foi vetado de competir pelo chapéu de fazendeiro.

A seguir, vote na enquete sobre quem você quer que se livre da zona de eliminação e vença a Prova do Fazendeiro.

VOTE NA ENQUETE

inter@

Veja também

teaser image
Zoeira

Manu Cit aparece sem aliança após vídeo mostrar suposta traição do noivo em festa

teaser image
Zoeira

Bianca Andrade e Diego Cruz anunciam fim de namoro

COMO FOI A FORMAÇÃO DA NONA ROÇA

A berlinda começou com Tàmires Assîs distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, a cunhã ficou com o Poder da Chama Branca e entregou o da laranja à Toninho Tornado. 

Cumprindo a promessa de fazendeira, Saory Cardoso indicou Wallas Arrais para o primeiro banco da zona de eliminação.

Na votação cara a cara, Maria Caporusso recebeu sete indicação e foi a segunda enviada à roça. Em seguida, ela pôde selecionar alguém da baia e escolheu Dudu Camargo

Antes do Resta Um, Toninho usou o poder da Chama Laranja e escolheu, entre os dois últimos peões da dinâmica, quem ocuparia o terceiro lugar. A decisão ficou entre Duda Wendling e Luiz Mesquita, e a influenciadora acabou sendo escolhida.

Na hora de vetar alguém da Prova do Fazendeiro, a jovem escolheu deixar Wallas de fora

Para finalizar a noite, Tàmires usou a Chama Branca, no qual pôde optar por ganhar R$ 10 mil, se deixasse a sede se água quente por 48 horas. Ela aceitou a proposta. 

Assuntos Relacionados
Imagem mostra colegem com fotos de Duda Wendling, Dudu Camargo e Maria Caporusso, participantes de A Fazenda que disputam a Prova do Fazendeiro.
Zoeira

Enquete: Quem deve vencer a Prova do Fazendeiro e se livrar da roça?

Vote e aponte quem você quer que seja o próximo fazendeiro.

Redação
Há 30 minutos
Michelle Barros comandará a cobertura do Miss Universo 2025.
Zoeira

Record retoma Miss Universo 2025 com Michelle Barros na apresentação

Concurso volta à TV brasileira após quase cinco anos e terá participação de Natália Guimarães e Júlia Gama.

Redação
18 de Novembro de 2025
Sandrão diz que soube da estreia de Tremembé apenas pela imprensa.
Zoeira

Sandrão processa Amazon por 'Tremembé' e pede R$ 3 milhões

Ex-detenta afirma que série distorce fatos, usa sua imagem sem autorização e reacende ameaças em Mogi das Cruzes.

Redação
18 de Novembro de 2025
Larissa Manoela se pronunciou sobre boato que estaria processando os pais.
Zoeira

Larissa Manoela esclarece ação judicial e afasta boatos sobre os pais

Atriz pede que Justiça reconheça danos morais por contrato firmado na infância.

Redação
18 de Novembro de 2025
Natacha é ex-bailarina do Faustão.
Zoeira

Ex-bailarina do Faustão relata terror na prisão: 'Comida estragada'

Natacha Horana diz que não entendeu a prisão e descreve condições precárias na cela.

Redação
18 de Novembro de 2025
Ana e sua companheira inseparável, Isis, uma golden de 5 anos.
Zoeira

Brasileira deixa emprego para rodar o mundo com cadela em carro

Aos 25 anos, Ana Clara trocou o emprego fixo pela vida na estrada ao lado de Isis, golden retriever de 5 anos.

Redação
18 de Novembro de 2025
Disney lança trailer do live-action de Moana com novo elenco
Zoeira

Disney lança trailer do live-action de Moana com novo elenco

Prévia destaca Catherine Laga’aia como Moana e Dwayne Johnson de volta como Maui.

Redação
17 de Novembro de 2025
João Guilherme negou que tenha se posicionado sobre o suposto affair de Marquezine e Shawn.
Zoeira

João Guilherme nega ciúmes de Bruna Marquezine com Shawn Mendes

Ator desmente frase atribuída a ele sobre suposto incômodo com a aproximação entre Bruna e o cantor canadense.

Redação
17 de Novembro de 2025
a foto mostra o elenco oficial da série da netflix os donos do jogo.
Zoeira

Segunda temporada da série 'Os Donos do Jogo' será gravada em julho de 2026

Série da Netflix segue com novo ciclo de episódios, mas com mudanças na equipe de roteiro.

Redação
17 de Novembro de 2025
Imagem dos influenciadores Bianca Andrade e Diego Cruz.
Zoeira

Bianca Andrade e Diego Cruz anunciam fim de namoro

Influenciador publicou uma carta aberta para a empresária.

Redação
17 de Novembro de 2025
Manu Cit e Hernane Ferreira em foto juntos sorrindo nas redes sociais.
Zoeira

Manu Cit aparece sem aliança após vídeo mostrar suposta traição do noivo em festa

Influenciadora, que noivou há três meses, não se pronunciou sobre o assunto.

Redação
17 de Novembro de 2025
Sandrão tenta atualmente reconstruir a vida com a atual companheira, com quem vive desde 2019
Zoeira

Sandrão contesta série 'Tremembé' e comenta relação com Suzane von Richthofen

A ex-detenta cumpre pena em regime aberto.

Redação
17 de Novembro de 2025
montagem com fotos de Britânico que viralizou no TikTok ao mostrar o pós-operatório de um transplante capilar.
Zoeira

Jovem faz transplante capilar e brinca: 'Parecia o Megamente'

Britânico mostrou no TikTok o inchaço durante recuperação.

Redação
17 de Novembro de 2025
imagem de pano de prato com desenho do pica-pau e a frase: na minha cartinha pro papai noel esse ano eu vou pedir socorro.
Zoeira

Artesã viraliza com panos de prato 'desmotivacionais'

Karine Antunes da Silva transforma desenhos e frases "sinceronas" em sucesso nas redes.

Redação
17 de Novembro de 2025
Urach comparou seu trabalho com conteúdo adulto com um filme com cena erótica
Zoeira

Andressa Urach compara conteúdo adulto a nudez em novelas e rebate críticas

Modelo defende trabalho, cita atrizes da Globo e diz viver fase de maturidade.

Redação
16 de Novembro de 2025
Amigo de Virginia mostrou a decoração romântica do quarto da influenciadora em Londres
Zoeira

Virginia e Vini Jr têm quarto decorado em Londres; amigo flagra surpresa romântica

Influenciadora foi acordada por Hebert Gomes, e balões rosa chamaram atenção.

Redação
16 de Novembro de 2025
Angélica defendeu que falar sobre o abuso sexual é importante para manter o tema em discussão e proteger meninas e adolescentes
Zoeira

Angélica relembra abuso sexual na adolescência e defende debate necessário 

Apresentadora fala sobre traumas aos 15 anos e pressões estéticas.

Redação
16 de Novembro de 2025
Apresentadoras do Fantástico, Maju Coutinho e Poliana Abritta.
Zoeira

Fantástico’ deste domingo (16) destaca pesquisa inédita sobre a sexualidade do brasileiro

A revista eletrônica também exibe uma reportagem especial sobre acidentes provocados por bicicletas elétricas.

Redação
16 de Novembro de 2025
Tirullipa participa do movimento religioso Legendários.
Zoeira

Tirullipa participa do movimento religioso Legendários: 'família restaurada'

Em agosto, o humorista se envolveu em uma polêmica sobre traição e pediu desculpas.

Redação
16 de Novembro de 2025
Beijo entre Tata e Cocielo foi celebrado nas redes sociais
Zoeira

Beijo entre Tata Estaniecki e Júlio Cocielo reacende rumores de volta

Ex-casal, separado desde outubro, surpreendeu convidados ao trocar carinho em festa

Redação
16 de Novembro de 2025