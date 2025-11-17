Manu Cit aparece sem aliança após vídeo mostrar suposta traição do noivo em festa

O noivado entre a influenciadora Manuela Cit e o empresário Hernane Ferreira parece ter entrado em crise nas últimas horas. Um vídeo do rapaz em uma balada com outra mulher no colo alguns dias depois do jantar de noivado do casal repercutiu nas redes sociais e a jovem surgiu, ainda na manhã desta segunda (17), sem a aliança do compromisso entre os dois.

Em uma das imagens, divulgadas pelo perfil Daily do Garotinho, no Instagram, um homem com uma camisa branca aparece conversando muito próximo do rosto de uma mulher.

Um vídeo da festa ainda teria mostrado o mesmo homem carregando a mulher no colo, dessa vez deixando o local da festa. Segundo o perfil em questão, as imagens mostram Hernane, que teria tentado se esconder dos registros.

Manu Cit recebeu parte das imagens por meio de uma fã. "Obrigada por avisar, Isa! Muito bom saber que, mesmo sem a gente se conhecer, você quis contar isso para mim! Que Deus te abençoe por isso", escreveu a influenciadora em resposta.

Já na manhã desta segunda-feira, Manu surgiu em uma série de Stories no Instagram, dessa vez sem a aliança do noivado, selado em um jantar com os familiares há cerca uma semana. A influenciadora não se pronunciou sobre o assunto até então.

Noivado recente

O passo mais sério na relação entre Manu e Hernane é recente e foi firmado no último dia 13 de agosto, quando o empresário pediu a então namorada em casamento com uma aliança e um buquê de rosas.

"Eu disse sim! Para o homem que Deus colocou na minha vida, que todos os dias desperta o melhor de mim, com quem vou construir uma família linda e que serve a Deus com alegria", escreveu a jovem de 21 anos nas redes sociais.

Quem é Manu Cit?

Famosa nas redes sociais, especialmente no mundo fitness e dos produtos wellness, Manu Cit cresceu o número de seguidores ao compartilhar o dia a dia antes de ser aprovada no curso de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A jovem acabou deixando o curso após citar dificuldades no universo acadêmico, além do desejo de investir na própria carreira como influenciadora. Na época, recebeu críticas por deixar a formação de lado, mas também apoio por enxergar o novo caminho.

Atualmente, a influenciadora é sócia de uma marca de suplementos, de uma rede de academias, de uma loja de produtos ecológicos e, além disso, empreende por meio do próprio nome, como influenciadora.