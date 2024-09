Influencer Manu Cit anuncia saída do curso de medicina na UFRJ: 'Não me enxerguei na profissão'

A influenciadora Manuela Cit, mais conhecida como Manu Cit, anunciou, nesta semana, que desistiu da graduação em Medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). "Não me enxerguei na profissão", justificou a criadora de conteúdo, que acumula milhões de seguidores nas redes sociais.

Em vídeo publicado nessa terça-feira (10), a jovem detalhou que, nos quase dois anos que se manteve no curso, chegou a se identificar com algumas áreas da carreira, mas isso não foi suficiente para fazê-la continuar. "Me enxerguei um pouco em algumas áreas, como nutrologia, e eu achei que essa sensação fosse passar com o tempo e não passava, e não passava", disse.

Veja também Zoeira Quem é Giovanna Adriano, herdeira brasileira que teve luxuosa festa de casamento de 3 dias na França Zoeira Suspeito de lavar dinheiro para o PCC alugava apartamento de Deolane em SP, diz colunista Zoeira Deolane Bezerra está presa na mesma cadeia que as Canibais de Garanhuns; conheça o caso

Manu explicou que a vontade de abandonar o curso não é recente, e sim algo que vem amadurecendo desde o fim de 2023.

"No final do ano passado, terminei o semestre completamente exausta. Me refugiei muito na minha família, e eu tava muito decidida a trancar o curso. Mas durante as férias descansei, e falei: 'não, esse ano eu vou tentar de novo'. E tentei!", detalhou.

Via todo mundo apaixonado com medicina, e olhava pra dentro e via eu cada vez mais distante de mim mesma. Nunca cheguei a falar aqui pra vocês: 'Nossa, como eu amo medicina, como isso me faz realizada'. [...] Amo ser influenciadora, eu amo influenciar as pessoas pra coisas boas." Manu Cit Influenciadora

Mesmo dando uma nova chance para a graduação, a criadora de conteúdo explicou que não conseguiu se sentir melhor. Então, decidiu abandonar a graduação e se dedicar a carreira como influenciadora e empreendedora. "Sou uma pessoa dedicada e capaz, me fez ver que sou capaz de mudar rotas".

"Isso requer tanta coragem que nem sei dizer. Acho que Deus quer exatamente isso de nós sabe, ter a coragem de ser quem somos. Fiquei com orgulho como se fosse uma amiga querida seguindo seu sonho", comentou um seguidor de Manu no vídeo de anúncio. "A verdade é que ser médico exige muito mais que muitas pessoas imaginam", escreveu outra usuária.