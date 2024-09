Quem é Giovanna Adriano, herdeira brasileira que teve luxuosa festa de casamento de 3 dias na França

A influenciadora e herdeira brasileira Giovanna Adriano celebrou casamento com o administrador Rodrigo Vieira, no último fim de semana, em uma cerimônia luxuosa de três dias, realizada no hotel Château de la Messardière, em Saint-Tropez, na Riviera Francesa. Esta foi a segunda vez que o casal disse "sim", já que a celebração religiosa aconteceu há três meses, em Brasília, cidade natal da noiva.

Os noivos fecharam a hospedaria exclusivamente para o evento, que contou com cerca de 250 convidados, que puderam se acomodar no local. A programação começou ainda na sexta-feira (6), com uma festa de boas-vindas no estilo karaokê. A temática é uma das paixões da criadora de conteúdo, conforme ela detalhou à revista Vogue.

A cerimônia de união em si ficou para o sábado (7), ao pôr do sol. Conforme a publicação, os noivos só tinham uma exigência: que a festa não tivesse hora para acabar. "Como fechamos o hotel para nós, isso foi possível", contou Giovanna.

No dia seguinte, domingo (8), o plano original era encerrar os festejos com um torneio nas quadras de tênis do hotel, mas os planos foram atrapalhados por uma chuva. "Foi uma tarde de pebolim, ping-pong, pac-man e todos os tipos de jogos. Superdivertido! Deu tudo certo no final das contas", detalhou a influenciadora à revista.

Nos três dias de evento, Giovanna fez a própria maquiagem e usou looks exclusivos da grife italiana Dolce & Gabbana, marca com quem mantém uma relação próxima.

"Minha família é muito amiga do Guilherme Siqueira, que também é de Brasília e namora o Domenico [Dolce]. Eles começaram a namorar pouco tempo antes do meu pai falecer, em 2014. Os momentos que passamos juntos, em Milão, nessa época, nos trouxeram muita alegria. Eles nos acolheram e foram extremamente carinhosos, tanto que o casamento da minha irmã [a também influenciadora Carolina Adriano] foi em Portofino, na casa deles. Não poderia casar se não fosse de Dolce & Gabbana", disse à Vogue.

A influenciadora e Rodrigo estão juntos desde 2021, após se conhecerem em Trancoso (BA), na casa de amigos em comum. Eles noivaram em 2023.

Quem é Giovanna Adriano

Giovanna Adriano é neta do empresário e engenheiro Osório Adriano, fundador do grupo Brasal e um dos empreendedores que auxiliou na construção de Brasília.

Filha do empreendedor Fernando Naves Adriano e da arquiteta Fernanda Adriano, a jovem perdeu o pai em 2014, quando, na época, o então superintendente do Grupo Brasal faleceu ao sofrer uma hemorragia interna, segundo informações da Vogue.

Além de Giovanna, que é a filha do meio, o casal teve ainda outros dois herdeiros: a primogênita Carolina e o caçula Fernando.

Em 2020, Giovanna se formou como bacharel em Direito, pelo Centro Universitário de Brasília (UniCEUB). Antes disso, estagiou em um escritório de advogacia brasiliense e também chegou a atuar na Divisão de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério das Relações Exteriores, também conhecido como Itamaraty, conforme informa no perfil que mantém no Linkedin.

Após a formatura, decidiu fazer uma pausa no Direito e se dedicar à produção de conteúdo para as redes sociais, principalmente no Instagram, onde soma mais de 121 mil seguidores e compartilha seu estilo de vida e tutoriais de maquiagem.

Na plataforma da Meta, alimenta a hashtag #MaravilhosasEDeGatinho, nome que faz referência ao item que não costuma faltar na sua make. O termo também é o nome do canal que tem no YouTube — atualizado pela última vez há mais de dois anos.