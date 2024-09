Deolane Bezerra está em cela reservada devido à repercussão da prisão, diz secretaria

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra está presa em uma cela reservada, na Colônia Penal Feminina de Buíque (CPFB), no Interior de Pernambuco. Segundo nota da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado (SEAP/PE), divulgada nesta quarta-feira (11), a medida visa resguardar a integridade física da criadora de conteúdo, já que a detenção é um "caso de repercussão".

Por se tratar de um caso de repercussão, ela está em uma cela reservada para resguardar a sua integridade física. Deolane teve a prisão preventiva decretada por descumprimento de medidas cautelares impostas pela justiça para a concessão de sua prisão domiciliar. Por questão de segurança e em razão do processo tramitar em segredo de Justiça, mais informações não poderão ser repassadas." SEAP Em nota

Deolane foi presa pela primeira vez no último dia 4, suspeita de envolvimento com uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Na ocasião, ela foi levada para a Colônia Penal Feminina de Recife, capital pernambucana. As informações são do portal Gshow.

Na última segunda-feira (9), ao conseguir um habeas corpus, ela foi liberada para detenção domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica. No entanto, teve a decisão revogada na terça-feira (10), retornando ao cárcere, ao descumprir medidas cautelares.

Inicialmente, ela chegou a ser levada para a Colônia Penal Feminina de Recife, mas, em seguida, foi transferida para a unidade em Buíque, a 280 quilômetros da Capital. Segundo a Justiça pernambucana, a decisão teria sido para "contribuir para a estabilidade da situação e para o bom andamento do processo, longe da influência direta e intensa de centros urbanos", conforme o portal g1, que acessou o documento judicial que trata do assunto.

Durante o período em que esteve detida na unidade recifense, um grupo de admiradores da influenciadora chegou a acampar do lado de fora à espera de notícias sobre a advogada.

Em nota divulgada à imprensa, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) afirmou que os autos do processo permanecem em sigilo para proteger a intimidade dos investigados. "Qualquer manifestação relacionada ao caso será feita exclusivamente nos autos e acessível apenas às partes envolvidas", concluiu o órgão na ocasião.

O que fez Deolane voltar para a prisão?

Quando recebeu o habeas corpus, Deolane foi informada de que não poderia se pronunciar publicamente sobre o processo.

No entanto, ao deixar a penitenciária, na segunda-feira, a empresária não só concedeu entrevista à imprensa e aos seguidores que a esperavam fora da prisão como publicou uma foto no Instagram em que aparece com a boca coberta por uma fita e um "X" no meio.