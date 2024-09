Ex-BBB Paulinha Leite comemora novamente ao faturar prêmio milionário na loteria: 'É tetra'

A ex-BBB Paulinha Leite, 37, mais uma vez, ganhou um prêmio milionário no sorteio da Lotofácil da Independência, divulgado na última segunda-feira (9). No Instagram, ela comemorou a conquista com os seguidores.

"É tetra, é tetra. Pelo quarto ano consecutivo, ganhei na Lotofácil da Independência — ou melhor, ganhamos eu e outras 99 pessoas que estavam no bolão comigo. Sim, fizemos os sonhados 15 pontos de novo. É claro que tinha que ter a famosa foto segurando o bilhete, porque aqui é assim", escreveu em publicação na rede social.

Paulinha ainda revelou o valor total da premiação, orçado em R$ 2,6 milhões. É a quarta vez consecutiva que ela leva a melhor em um sorteio da Lotofácil. Em setembro do ano passado, ganhou quase R$ 3 milhões.

Números sorteados na Lotofácil da Independência

19 - 18 - 05 - 15 - 25 - 03 - 22 - 12 - 16 - 04 - 21 - 06 - 10 - 23 - 13

Veja a divisão dos vencedores do prêmio máximo por estado:

Alagoas - 1 aposta ganhadora

Amazonas - 1 aposta ganhadora

Bahia - 3 apostas ganhadoras

Ceará - 2 apostas ganhadoras

Distrito Federal - 5 apostas ganhadoras

Goiás - 9 apostas ganharam o prêmio para 15 acertos

Maranhão - 2 apostas ganhadoras

Minas Gerais - 12 apostas ganhadoras

Mato Grosso do Sul - 1 aposta ganhadora

Mato Grosso - 3 apostas ganhadoras

Paraíba - 2 apostas ganhadoras

Pernambuco - 3 apostas ganhadoras

Paraná - 9 apostas ganhadoras

Rio de Janeiro - 3 apostas ganhadoras

Roraima - 1 aposta ganhadora

Rio Grande do Sul - 2 apostas ganhadoras

Santa Catarina - 5 apostas ganhadoras

São Paulo - 17 apostas ganhadoras

Histórico de vitórias da ex-BBB

Natural de Boa Vista (RR), a influenciadora não chegou à final da edição de número 11 do Big Brother Brasil, mas conquistou valor superior do reality que participou com os prêmios de loteria.

Ela garante que já ganhou em apostas mais de 60 vezes. No entanto, nunca venceu o prêmio principal da Mega-Sena.

Atualmente, a ex-BBB trabalha com uma empresa especializada em vender cotas de bolões. Dividindo a sorte com outros apostadores, escolhe os números a serem jogados com o auxílio de um sistema de combinações.