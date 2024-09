Quem foi eliminado do MasterChef Brasil nessa terça (10)? Veja como foi o reality

A participante Gabriela Cunha foi eliminada do Masterchef Brasil nessa noite de terça-feira (10), na Band. Para os jurados, a cozinheira amadora falhou ao preparar um bife de couve-flor. "Fiquei bem chateada, mas faz parte do processo", avaliou a goiana ao portal da emissora após a saída.

Apesar de ter tido o pior desempenho nas provas do episódio, a trajetória dela foi elogiada pelos avaliadores. Inclusive, o chef francês Erick Jacquin disse para ela o procurar quando precisar de ajuda.

Provas dessa terça-feira

No primeiro desafio dessa terça-feira, os competidores tiveram que contar com a sorte. Eles iniciaram a dinâmica com cinco minutos de prova, mas tivera a possibilidade de conseguir mais tempo ao girar uma roleta, que também definia quantos ingredientes usariam no preparo do bombom de alcatra.

No final, os tempos variaram entre 15 e 35 minutos. Andréia, por exemplo, foi a que cozinhou com o menor número de insumos: três. No entanto, ela acabou sendo destaque positivo, junto com Vitor e Vinícius, sendo este o vencedor do desafio.

Gabriela C., Larissa e Pâmela foram direto para a prova de eliminação.

Por ter ganhando o primeiro desafio, Vinícius pôde escolher um dos competidores medianos para ir direto para a eliminação, então optou por Gabriela P. Os demais disputaram por uma vaga no mezanino em uma prova em que prepararam três maçãs do amor. O resultado foi João Vitor, Pietro e Roberto subindo ao mezanino e escapando da eliminação.

Já na última prova, os participantes com os piores desempenho preparam um menu vegetariano no qual o bife de couve-flor fosse a estrela.

Giorgia foi a campeã. Gabriela P. e Laura também foram destaques positivos. Já Gabriela C. acabou sendo eliminada do programa.