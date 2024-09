Família de Deolane Bezerra processa SBT e Leo Dias pela cobertura da prisão da influencer

A família de Deolane Bezerra processou o SBT e o jornalista Leo Dias por conta da cobertura feita pela emissora sobre a prisão da influenciadora digital. A advogada, que havia conseguido um habeas corpus e deixado a penitenciária na segunda-feira (9), de tornozeleira eletrônica, retornou à prisão nesta terça (10) por descumprir medida cautelar.

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, familiares de Deolane acionaram o Tribunal de Justiça de São Paulo, afirmando que os apresentadores do programa 'Tá na Hora', Márcia Dantas e Marcão do Povo, ofenderam de forma pessoal não só a influenciadora, como suas irmãs, Dayanne e Danielle Bezerra.

No programa veiculado hoje, Márcia Dantas e Marcão do Povo confirmaram o processo e disseram estar indignados com a ação. O jornalista Leo Dias, do programa 'Fofocalizando', também disse que está sendo processado pela família da influenciadora.

"Nada, nem ninguém, vai calar a voz da verdade. Processar, todo mundo processa. Agora, ganhar, é outra coisa. Nós vamos continuar falando a verdade, doa a quem doer", afirmou Marcão. "Eu não sou amiga de político, de influencer, nunca fiz propaganda de jogo de tigrinho, nem nunca vou fazer!", disse Márcia.

No processo, as irmãs de Deolane alegam que foram chamadas de "criminosas" e "bandidas", e solicitam a retirada de conteúdos ofensivos. A família Bezerra pede ainda um pagamento de indenização por dano moral, em valor a se definido judicialmente, além de uma retratação pública no programa.

Ainda de acordo com a publicação, o SBT já foi intimado a prestar sua defesa.

Prisão de Deolane Bezerra

Deolane foi presa em Recife durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

A empresária e influenciadora foi detida em um endereço no bairro de Boa Viagem e encaminhada para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados.

As investigações da operação, intitulada "Integration", foram iniciadas ainda em abril de 2023. As autoridades contaram com a colaboração da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), e das Polícias Civis dos estados de São Paulo, Paraná, Paraíba e Goiás.