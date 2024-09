Justiça decide transferir Deolane para presídio no Interior de PE para evitar aglomerações de fãs

A Justiça de Pernambuco decidiu transferir a empresária e influenciadora Deolane Bezerra para um presídio feminino no interior do estado. A advogada, que havia conseguido um habeas corpus e deixado a penitenciária nessa segunda-feira (9), de tornozeleira eletrônica, teve sua prisão domiciliar revogada por descumprir medida cautelar.

A decisão de transferir Deolane para a Colônia Penal Feminina de Buíque, a quase 300 quilômetros da capital pernambucana, teria sido para "contribuir para a estabilidade da situação e para o bom andamento do processo, longe da influência direta e intensa de centros urbanos", segundo o g1, que acessou o documento judicial que trata do assunto.

Antes, a influenciadora estava detida na Colônia Penal Feminina de Recife, onde um grupo de admiradores chegou a acampar do lado de fora à espera de notícias sobre a advogada — presa na semana passada em uma operação policial por suspeita de envolvimento com lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Em nota divulgada à imprensa, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) afirmou que os autos do processo permanecem em sigilo para proteger a intimidade dos investigados. "Qualquer manifestação relacionada ao caso será feita exclusivamente nos autos e acessível apenas às partes envolvidas", concluiu o órgão.

O que fez Deolane voltar para a prisão?

Quando recebeu o habeas corpus, Deolane foi informada de que não poderia se pronunciar publicamente sobre o processo.

No entanto, ao deixar a penitenciária, na segunda-feira, a empresária não só concedeu entrevista à imprensa e aos seguidores que a esperavam fora da prisão como publicou uma foto no Instagram em que aparece com a boca coberta por uma fita e um "X" no meio.