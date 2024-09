Entenda por que a mãe de Deolane, Solange Bezerra, continua presa após influencer ser liberada

A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra deixou a cadeia em Recife (PE), na tarde desta segunda-feira (9). No entanto, sua mãe, Solange Bezerra, segue presa.

Segundo Fábia Oliveira, colunista do Metrópoles, Deolane foi beneficiada pelo artigo 318A do Código Penal, que substitui a prisão preventiva por domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência. Deolane tem uma filha de 8 anos, o que possibilitou a soltura.

Já a mãe da influenciadora, que tem 56 anos, não foi beneficiada pelo mesmo artigo e continuará na penitenciária. Nas redes sociais, Daniele Bezerra, filha de Solange e irmã de Deolane, mostrou-se indignada e questionou a Justiça.

“Meu povo, estamos indo para a porta do presídio. Saiu a decisão, a Deolane foi liberada, mas a minha mãe não. É uma prisão injusta, arbitrária. Precisamos de vocês lá, quem puder ir para lá nos ajudar”, declarou.

“Vamos sair com a Deolane, mas precisamos, mais do que nunca, da força de vocês para tirar a minha mãe de lá. Minha mãe é inocente, não tem nada que justifique essa prisão. Enquanto a minha mãe tá presa, tem um monte de investigados milionários por aí. O que está acontecendo, Brasil? O que é isso?”, disparou.

Dayanne Bezerra também desabafou sobre a decisão. “Meu Deus, que injustiça, por quanto tempo isso irá durar, vão querer ver minha mãe morta? Minha mãe tem vários problemas de saúde, só vão sossegar quando matarem ela?”, disse.

Prisão de Deolane

Deolane foi presa em Recife na última quarta-feira em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

As investigações da operação, intitulada "Integration", foram iniciadas ainda em abril de 2023. As autoridades contaram com a colaboração da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), e das Polícias Civis dos estados de São Paulo, Paraná, Paraíba e Goiás.