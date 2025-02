Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (13)

A novela 'Tieta' desta quinta-feira (13) vai ao ar às 17:20, após 'R.I.P.D. - Agentes do Além'. Nesse capítulo, Tonha se recusa a ir com Perpétua e ela a acusa de querer ser quenga.

Resumo completo de 'Tieta' desta quinta-feira

Tonha se recusa a ir com Perpétua e ela a acusa de querer ser quenga. Tonha fica irritada e lhe dá dois tapas na cara. Osnar aconselha Ascânio a conversar com Leonora. Gladstone diz a Carmosina que vai esperar por ela. Dário conta ao Modesto a sua ideia de colocar Mangue Seco no seguro. Aída diz a Carol que tem um plano para que ela consiga ter seu filho de volta. Dário pede a Ascânio que exija que lhe contem mais sobre a fábrica. Carmosina aconselha Leonora a contar sobre seu passado a Ascânio. Cinira pede a Tieta para conversar com Jairo. Leonora procura Ascânio e ele pergunta por que ela mentiu. Tonha concorda em ir para São Paulo. Ascânio fala para Leonora da decepção que sentiu e ela lhe dá um tempo para decidir se vai confiar no seu amor. Tieta conta a Jairo que já liberou a marinete e ele vai buscá-la.

Imaculada fala para Osnar que não aguenta mais ficar trancada na igreja. Leonora discute com Tieta pelo que aconteceu com Ascânio e ameaça revelar o que sabe sobre ela. Tieta manda chamar Ninete para levar Tonha. Marcolino, Modesto e o coronel decidem tratar bem Tonha. Timóteo recebe outra carta dizendo que Elisa o trai. Depois ele pede a Tieta para não trazer Ninete. Carol diz a Modesto que não tem como impedir Aída de vir vê-la e fala para ele se afastar por um tempo. Filó pergunta a Cosme se ele tem notícias de Imaculada. Perpétua tenta tirar informações de Cora sobre Tieta. Ascânio decide ficar com Leonora. Filó concorda em ir ao cinema com Leôncio se ele conseguir permissão do coronel. Silvana convida Amintas para jantar em sua casa depois que os seus pais forem para Sergipe.

Mirko marca um encontro com Ascânio no Rio. Ascânio comunica a todos que a fábrica vai ser instalada em Mangue Seco. Imaculada aparece para que Cosme e o padre não pensem mal de Peto e Letícia. O padre dá um dia de prazo para Imaculada sair da igreja e ela concorda em fugir da cidade. Juracy ouve Peto e Letícia falando da fuga de Imaculada. Cinira conta a Carmosina que Amorzinho está arrependida de ter aceitado se casar com Chalita. Carmosina e Gladstone quase se beijam, mas são interrompidos. Ricardo dorme na casa de Tieta. Perpétua passa a vigiar a casa da irmã para saber quem é o namorado dela. Juracy deixa uma carta na casa do coronel avisando onde está Imaculada. Osnar veste Imaculada de menino para disfarçá-la. Tieta pede que Gladstone roube uma coisa para ela.

Tieta pede a Gladstone que ele descubra algumas informações e depois lhe conte tudo. O coronel pega Imaculada na hora em que a marinete vai sair. Ricardo pede piedade para ela e Imaculada, decepcionada, exige que o coronel a leve. A moça do seguro explica a Dário que o seguro contra a fábrica não vai garantir que ela não seja instalada em Mangue Seco. Tieta decide fazer um seguro de vida. Perpétua descobre e quer saber o beneficiário. Imaculada diz ao coronel que vai se matar se ficar com ele e que quer morar na casa da Luz Vermelha. Ele aceita. Timóteo fica arrasado ao saber que Ninete está indo para Santana do Agreste.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:20, na Rede Globo.