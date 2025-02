Renata Brás nega envolvimento com Dado Dolabella após registros com ator em piscina: 'Não sou fura-olho'

A atriz Renata Brás foi fotografada ao lado de Dado Dolabella, na última quarta-feira (12), em piscina de um hotel no Guarujá, em São Paulo. Porém, após o registro, ela se posicionou para a revista Quem, declarando que o ator é apenas um amigo dela. Renata ainda disse que convidou o ex-Fazenda para viajar com ela e o namorado dela, Fabrício.

As fotos foram compartilhadas pelo Portal LeoDias, após o fim do relacionamento dele com Wanessa Camargo. O convite de Renata ocorreu como uma forma de "dar força" para Dado. "Wanessa sabe que estava dando essa força para ele, me disse 'me ajuda aí que a gente vai resolver (os problemas do ex-casal), se não resolver, beleza'", declarou.

Sobre as imagens com Dado, Renata demonstrou grande insatisfação. "É uma grande sacanagem me colocar como fura-olho da Wanessa. A nossa amizade tem muitos anos, de quanto ela tinha 12, 13, e eu namorava o tio dela, Luciano [Camargo]", declarou.

"Fomos praticamente família por quatro, cinco anos, a Wanessa e a Camila [irmã da cantora] iam comigo nos musicais que eu fazia. Wanessa já contou que eu sou sua primeira inspiração para ser cantora". Renata Brás Atriz

Aproximação em cruzeiro

Ainda em entrevista à revista Quem, Renata explicou que sua amizade com Dado começou recentemente. "A gente só se aproximou no cruzeiro de Zezé Di Camargo [em novembro]. Meu namorado, Fabrício, também estava lá e também ficou próximo do Dado. Passamos o revéillon todos juntos em Itu [interior de SP], ficamos super próximos, amigos viajando".

O convite ao Guarujá foi uma forma de dar apoio ao casal, ajudar eles a fazerem o possível para ficarem juntos. "Fiquei dois dias, estava com meu namorado, mas na hora que fizeram essas imagens eu e Dado conversávamos sobre a vida. Aí alguém faz uma foto minha e vira esse inferno", declarou.

"Fico chateada porque virei 'a mulher com o Dado'. Parece que estou sacaneando a minha amiga, mas ela sabe dessa situação toda, então estou tranquila em relação a Wanessa", concluiu.