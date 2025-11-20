Por que não tem sorteio da Mega-Sena nesta quinta (20)? Entenda

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Não haverá sorteio da Mega-Sena e nem das demais Loterias Caixa na noite desta quinta-feira (20).

O motivo se deve ao feriado nacional do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, que, normalmente, suspende os sorteios convencionais, seguindo o calendário de folga no País.

Devido a isso, não serão realizados os seguintes sorteios:

Lotofácil;

Quina;

Timemania;

Mega-Sena;

Dia de Sorte.

Apesar da suspensão dos sorteios nesta data, as apostas para os concursos ainda podem ser feitas nas Casas Lotéricas, no aplicativo ou no site das Loterias Caixa.

Quando serão os próximos sorteios?

As Loterias Caixa retornam os sorteios nesta sexta-feira (21), com as loterias programadas para esse dia, conforme informações da Caixa Econômica Federal.

Já os jogos que não foram sorteados nesta quinta sairão nas seguintes datas:

Lotofácil (concurso 3543) — 21 de novembro, às 21h;

Quina (concurso 6883) — 21 de novembro, às 21h;

Timemania (concurso 2322) — 22 de novembro, às 21h;

Mega-Sena (concurso 2942) — 22 de novembro, às 21h;

Dia de Sorte (concurso 1143) — 22 de novembro, às 21h.

