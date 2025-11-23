Com surdez profunda desde bebê, adolescente ouve voz da mãe pela primeira vez

Laís Vitória, de 12 anos, nunca ouviu o som do mundo. Moradora de Vertentes, Agreste pernambucano, nasceu com surdez profunda. Tudo mudou na última quarta-feira (19), quando, após um procedimento, o primeiro som a chegar aos ouvidos da adolescente foi a voz da mãe.

A emoção, claro, foi geral, e sensibiliza a internet desde que o vídeo com a reação da jovem ganhou as redes sociais. Entre lágrimas, ela pede à médica para aumentar o volume do aparelho que permite a escuta, e desanda a sorrir ao sentir os ruídos ao redor.

A mãe, a agricultora Poliana Barbosa, chega a falar várias vezes a palavra "mamãe" e o próprio nome da garota, "Laís", aumentando ainda mais a comoção. A cena foi registrada no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), bairro dos Coelhos, Centro do Recife.

Legenda: Lais Vitória precisou seguir complexo passo a passo para que a operação fosse bem-sucedida. Foto: Reprodução/Redes sociais/Montagem g1.

"A sensação é a melhor possível, eu não podia imaginar que Deus ia realizar tão grande obra na minha vida e na vida dela, pois desde o início foi uma luta acirrada que passamos", partilha a mãe em entrevista ao Diário do Nordeste. "Ver ela ouvindo pela primeira vez foi muito emocionante".

Laís Vitória esteve no hospital um mês após ser submetida a uma cirurgia. Para ela ouvir, foi ativado um implante coclear, indicado para pacientes com perda auditiva severa ou profunda que não conseguem se adaptar ao aparelho auditivo convencional.

A adolescente é acompanhada pelo hospital desde que tinha 1 ano e 5 meses, e passou pela cirurgia nos ouvidos em 15 de outubro. O dispositivo foi ativado 30 dias depois. Todos os procedimentos foram realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

"No primeiro teste, após a cirurgia, para saber se os eletrodos estavam funcionando perfeitamente, já foi um resultado absurdo, mesmo apenas com sons do computador. Ela já respondeu bem. Trinta dias depois, aconteceu o que houve no vídeo. Ela estava muito ansiosa, pois era o sonho maior da vida dela, ouvir".

Como é o procedimento que devolve a audição

Lais Vitória precisou seguir um complexo passo a passo para que a operação fosse bem-sucedida. Todo e qualquer paciente necessitado da ativação de um implante coclear passa por uma avaliação completa, a partir da participação de profissionais de Fonoaudiologia, Otorrinolaringologia, Psicologia e Serviço Social.

Nessa primeira etapa, conforme o g1, eles analisam e decidem se o procedimento é viável, confirmando que o aparelho convencional de fato não gera resultados positivos no paciente, não garante acesso ao som da fala.

A partir daí, o implante é colocado. Ele é composto de duas partes: uma externa, chamada processador de som; e uma interna, colocada na cirurgia. Conforme já mencionado, a ativação do aparelho ocorre cerca de 30 dias depois.

O tempo é necessário para a realização da programação do dispositivo. Para especialistas, contudo, o momento da ativação marca o início da audição para o paciente, mas não significa compreensão imediata dos sons.

Legenda: No primeiro teste após cirurgia, Laís passou a ouvir ruídos computadorizados, e a emoção já surgiu. Foto: Reprodução/Arquivo pessoal.

Na verdade, Laís e tantos outros aprenderão a ouvir, a se adaptar aos novos sons. Nascem para a audição no momento em que o aparelho é ativado. O cérebro precisa se adaptar à nova realidade, o que demanda tempo e acompanhamento frequente.

Prova disso é que, no primeiro ano de implantação, as consultas são realizadas a cada dois meses para ajustes no aparelho, além da reabilitação auditiva semanal com fonoaudiólogo.

Como está Laís agora

A mãe conta que, neste momento, após as grandes emoções do dia da ativação do aparelho, Laís está radiante e reage rapidamente aos estímulos. "Toda vez que eu chamo 'Laís', ela já responde. Quando chega um parente e ela ouve, o olho brilha", comemora.

Além disso, escuta o som dos pássaros, o barulho da água, o tilintar dos talheres no prato. Vida inteiramente nova. "Isso é muito satisfatório. Descobri o diagnóstico quando ela tinha 1 ano e 5 meses. Nunca imaginei que 11 anos depois isso poderia acontecer, o avanço da Medicina e, claro, a ação de Deus. Foi um milagre".

Legenda: Agora, a adolescente atende quando a chamam pelo nome. Foto: Reprodução/Arquivo pessoal.

Laís Vitória é filha única, órfã de pai e perdeu a avó materna ainda bebê. As tantas perdas fizeram a mãe se apoiar no firme propósito de fazer com que a filha pudesse escutar. Agora, os próximos passos devem ser o acompanhamento por uma fonoaudióloga.

"Essa será outra virada de chave para Laís: passa a desenvolver a fala também, algo que eu luto desde pequena, mesmo quando ela não ouvia. O nome dela não foi colocada à toa, ela realmente é vitoriosa".