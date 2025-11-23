Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Com surdez profunda desde bebê, adolescente ouve voz da mãe pela primeira vez

Implante foi ativado no ouvido da jovem, e vídeo com reação dela emocionou a internet.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Pernambuco

Laís Vitória, de 12 anos, nunca ouviu o som do mundo. Moradora de Vertentes, Agreste pernambucano, nasceu com surdez profunda. Tudo mudou na última quarta-feira (19), quando, após um procedimento, o primeiro som a chegar aos ouvidos da adolescente foi a voz da mãe.

A emoção, claro, foi geral, e sensibiliza a internet desde que o vídeo com a reação da jovem ganhou as redes sociais. Entre lágrimas, ela pede à médica para aumentar o volume do aparelho que permite a escuta, e desanda a sorrir ao sentir os ruídos ao redor.

A mãe, a agricultora Poliana Barbosa, chega a falar várias vezes a palavra "mamãe" e o próprio nome da garota, "Laís", aumentando ainda mais a comoção. A cena foi registrada no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), bairro dos Coelhos, Centro do Recife.

Na imagem, uma montagem de três fotos mostra uma jovem, Laís Vitória, sentada em uma mesa, reagindo com emoção. Ela usa um top branco e azul e calças brancas, com uma mochila rosa e um bicho de pelúcia cinza ao lado de um notebook. Na primeira foto, ela está com a mão sobre a boca, surpresa. Na segunda, ela está emocionada, chorando de alegria, com a mão no rosto. Na terceira foto, ela sorri abertamente, claramente feliz.
Legenda: Lais Vitória precisou seguir complexo passo a passo para que a operação fosse bem-sucedida.
Foto: Reprodução/Redes sociais/Montagem g1.

"A sensação é a melhor possível, eu não podia imaginar que Deus ia realizar tão grande obra na minha vida e na vida dela, pois desde o início foi uma luta acirrada que passamos", partilha a mãe em entrevista ao Diário do Nordeste. "Ver ela ouvindo pela primeira vez foi muito emocionante".

Laís Vitória esteve no hospital um mês após ser submetida a uma cirurgia. Para ela ouvir, foi ativado um implante coclear, indicado para pacientes com perda auditiva severa ou profunda que não conseguem se adaptar ao aparelho auditivo convencional.

A adolescente é acompanhada pelo hospital desde que tinha 1 ano e 5 meses, e passou pela cirurgia nos ouvidos em 15 de outubro. O dispositivo foi ativado 30 dias depois. Todos os procedimentos foram realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS)

"No primeiro teste, após a cirurgia, para saber se os eletrodos estavam funcionando perfeitamente, já foi um resultado absurdo, mesmo apenas com sons do computador. Ela já respondeu bem. Trinta dias depois, aconteceu o que houve no vídeo. Ela estava muito ansiosa, pois era o sonho maior da vida dela, ouvir".

Como é o procedimento que devolve a audição

Lais Vitória precisou seguir um complexo passo a passo para que a operação fosse bem-sucedida. Todo e qualquer paciente necessitado da ativação de um implante coclear passa por uma avaliação completa, a partir da participação de profissionais de Fonoaudiologia, Otorrinolaringologia, Psicologia e Serviço Social.

Nessa primeira etapa, conforme o g1, eles analisam e decidem se o procedimento é viável, confirmando que o aparelho convencional de fato não gera resultados positivos no paciente, não garante acesso ao som da fala.

Veja também

teaser image
Pernambuco

'Buraco do Neymar' é interditado em Fernando de Noronha

teaser image
Pernambuco

Mãe é investigada por mandar matar a filha por herança em Caruaru (PE)

A partir daí, o implante é colocado. Ele é composto de duas partes: uma externa, chamada processador de som; e uma interna, colocada na cirurgia. Conforme já mencionado, a ativação do aparelho ocorre cerca de 30 dias depois.

O tempo é necessário para a realização da programação do dispositivo. Para especialistas, contudo, o momento da ativação marca o início da audição para o paciente, mas não significa compreensão imediata dos sons.

Na imagem, uma jovem, possivelmente Laís Vitória, sentada em uma cadeira preta em uma sala de escritório, vestindo um pijama rosa estampado com morangos e pedaços de bolo. Ela cobre a boca com a mão em uma expressão de surpresa e emoção, com lágrimas nos olhos, sugerindo que acabou de receber uma notícia impactante. Um mural ou quadro de avisos com papéis e um cartaz que diz
Legenda: No primeiro teste após cirurgia, Laís passou a ouvir ruídos computadorizados, e a emoção já surgiu.
Foto: Reprodução/Arquivo pessoal.

Na verdade, Laís e tantos outros aprenderão a ouvir, a se adaptar aos novos sons. Nascem para a audição no momento em que o aparelho é ativado. O cérebro precisa se adaptar à nova realidade, o que demanda tempo e acompanhamento frequente.

Prova disso é que, no primeiro ano de implantação, as consultas são realizadas a cada dois meses para ajustes no aparelho, além da reabilitação auditiva semanal com fonoaudiólogo.

Como está Laís agora

A mãe conta que, neste momento, após as grandes emoções do dia da ativação do aparelho, Laís está radiante e reage rapidamente aos estímulos. "Toda vez que eu chamo 'Laís', ela já responde. Quando chega um parente e ela ouve, o olho brilha", comemora.
 
Além disso, escuta o som dos pássaros, o barulho da água, o tilintar dos talheres no prato. Vida inteiramente nova. "Isso é muito satisfatório. Descobri o diagnóstico quando ela tinha 1 ano e 5 meses. Nunca imaginei que 11 anos depois isso poderia acontecer, o avanço da Medicina e, claro, a ação de Deus. Foi um milagre".
 
Na imagem, close-up de uma jovem com cabelo castanho cacheado, preso ou puxado para trás. Ela está usando uma alça de regata rosa com um padrão. A jovem sorri levemente e olha por cima do ombro, diretamente para a câmera. O fundo está ligeiramente desfocado, mas é possível ver uma mochila ou objeto escuro no canto esquerdo.
Legenda: Agora, a adolescente atende quando a chamam pelo nome.
Foto: Reprodução/Arquivo pessoal.
 
Laís Vitória é filha única, órfã de pai e perdeu a avó materna ainda bebê. As tantas perdas fizeram a mãe se apoiar no firme propósito de fazer com que a filha pudesse escutar. Agora, os próximos passos devem ser o acompanhamento por uma fonoaudióloga.
 
"Essa será outra virada de chave para Laís: passa a desenvolver a fala também, algo que eu luto desde pequena, mesmo quando ela não ouvia. O nome dela não foi colocada à toa, ela realmente é vitoriosa".
Assuntos Relacionados