Na última sessão de 2024, deputados estaduais aprovam empréstimo de R$ 1,5 bilhão

Os deputados estaduais autorizaram, nesta quinta-feira (19), que o Governo do Ceará contrate empréstimo no valor de R$ 1,5 bilhão — foram 25 votos favoráveis e 10 contrários. O projeto de lei, de autoria do Executivo estadual, chegou à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nessa quarta-feira (18). A autorização foi concedida na última sessão legislativa de 2024.

Os recursos serão destinados, segundo o texto, ao projeto "Ceará Investe Mais". "Para a manutenção da capacidade de investimentos do Estado", completa. O projeto não detalha quais medidas devem ser financiadas pelo montante.

Deputados da oposição criticaram a contratação de novo empréstimo pelo Governo do Ceará. Emília Pessoa (PSDB) disse ser "preocupante" o número de operações de crédito contratados na gestão do governador Elmano de Freitas. "Foram quase R$ 4 bilhões nestes dois anos de governo", disse.

Sargento Reginauro (União) afirmou que o "estado está perdendo a capacidade de investir. "A capacidade de investimento está caindo de ano a ano. Estamos cada vez mais endividado", disse.

Líder do PT na Alece, De Assis Diniz rebateu as críticas dos opositores. "O papel do estado não é fazer poupança, é investir. E isso está fazendo muito bem o governador Elmano", disse.

"Ele precisa ter estrutura e capacidade de buscar se reinventar. Se reinventa como? Primeiro, fazendo gestão. Segundo alimentando na macroeconomia, elementos e estrutura para que o estado possa investir. Não é a indústria e a iniciativa privada que vai gastar milhões para desenvolver logística, para fazer infraestrutura, hospitais, escolas", pontua.