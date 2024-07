Alece aprova empréstimo de US$ 80 milhões do Governo Elmano; montante chega a R$ 2,7 bi desde 2023

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou, por 23 votos a 7, nesta quarta-feira (10), a contratação de um novo empréstimo pelo Governo Elmano de Freitas (PT). A operação de crédito de US$ 80 milhões (R$ 432 milhões na cotação do dólar hoje) será viabilizada junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com garantia da União, para financiar o Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Ceará (Profisco).

Com a nova quantia, o Poder Executivo do Ceará já soma R$ 2,7 bilhões em empréstimos solicitados desde o início da atual gestão.

Veja também PontoPoder Alece aprova solicitação de empréstimo de R$ 33,4 milhões para urbanização da comunidade do Dendê PontoPoder Assembleia aprova lei que viabiliza contratação de empréstimo de R$ 563 milhões para Governo Elmano

De janeiro de 2023 até o momento, foram seis projetos aprovados com diferentes cifras, que buscam custear ações de urbanização, moradias, saneamento, entre outras. Uma nova operação de crédito, inclusive, já foi demandada nesta semana pelo governador, que inclui valores de EUR 8 milhões e EUR 92 milhões — R$ 46,8 milhões e R$ 538,2 milhões na cotação do Euro de hoje. Os valores devem financiar projetos para superação da fome e combate a pobreza e extrema pobreza rural.

A medida ainda não foi apreciada pelo plenário devido ao pedido de vistas do deputado Sargento Reginauro (União) nas comissões da Casa.

Todavia, ela deve ser votada até o dia 17, tendo em vista que tramita em regime de urgência e essa é a data regimental prevista para iniciar o recesso parlamentar.